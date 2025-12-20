Ingres kardynała Grzegorza Rysia. Nowy biskup krakowski mówił o „przerażającym Kościele”

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-12-20 16:32

W sobotę, 20 grudnia, w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu odbył się uroczysty ingres kardynała Grzegorza Rysia, który oficjalnie objął urząd metropolity krakowskiego. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który przeszedł na emeryturę. Nowy metropolita już w pierwszej homilii wygłoszonej z wawelskiej katedry nie unikał mocnych słów. Mówił o Kościele, który może być „przerażający” i zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego.

Uroczysty ingres kardynała Grzegorza Rysia na Wawelu. Dzwon Zygmunt bił dla nowego metropolity

Ceremonia objęcia urzędu przez nowego metropolitę krakowskiego rozpoczęła się w samo południe. Do katedry na Wawelu kardynał Grzegorz Ryś wszedł w uroczystej procesji, a jej początek obwieścił dźwięk najsłynniejszego polskiego dzwonu – Zygmunta. Kluczowym momentem było odczytanie bulli nominacyjnej papieża Leona XIV. Jak podkreślono w piśmie z Watykanu, decyzja o powierzeniu kardynałowi Rysiowi zarządu nad archidiecezją krakowską została podjęta po rozważeniu „ciężaru i powagi tego urzędu”.

- Twoja gorliwość, okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi – napisał papież, zwracając się do nowego metropolity.

Symbolicznym momentem było przekazanie pastorału. Ustępujący metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski, przekazał go nuncjuszowi apostolskiemu, abp. Antonio Guido Filipazziemu, a ten wręczył go kardynałowi Rysiowi. Po zajęciu miejsca na katedrze, czyli na tronie biskupim, nowy metropolita oficjalnie rozpoczął swoją posługę w Krakowie.

Kardynał Grzegorz Ryś grzmi o „przerażającym Kościele”. Co nowy metropolita krakowski zapowiedział wiernym?

W swojej pierwszej homilii kardynał Grzegorz Ryś nie bał się używać mocnych i jednoznacznych sformułowań. Nawiązując do słów papieża Franciszka, ostro skrytykował postawę Kościoła zamkniętego w sobie. – Papież Franciszek wiele razy przestrzegał nas przed Kościołem, który opisywał jako autoreferencyjny. Taki Kościół, który myśli tylko o sobie, który dba tylko o siebie, słucha tylko siebie, cytuje tylko siebie. To jest Kościół przerażający – powiedział nowy metropolita krakowski.

Hierarcha podkreślił, że Kościół nie istnieje dla samego siebie, a jego misja jest znacznie głębsza niż tylko głoszenie doktryny. – Misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko jest przekaz życia. Jest przekaz miłości, którą jesteśmy obdarowani przez Jezusa, przekaz łaski – zaznaczył kardynał. Wskazał, że podstawą jest wspólnota oparta na chrzcie, w której wszyscy są równi i współodpowiedzialni.

Idąc za ciosem, kardynał Ryś zapowiedział, że już na przełomie lutego i marca 2025 roku chciałby otworzyć synod diecezjalny. Ma on być czasem wspólnego słuchania siebie nawzajem i nasłuchiwania Ducha Świętego. To wyraźny sygnał, że nowy metropolita zamierza postawić na dialog i zaangażowanie wszystkich wiernych w życie diecezji.

W uroczystości na Wawelu uczestniczyli liczni dostojnicy kościelni, w tym kardynałowie Stanisław Dziwisz i Konrad Krajewski, a także przedstawiciele władz państwowych, m.in. wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. List gratulacyjny wystosował także prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki. Ustępujący abp Marek Jędraszewski złożył swojemu następcy życzenia. – Życzę z całego serca, abyś swoją jak najbardziej owocną posługą krakowskiemu Kościołowi nieustannie uwrażliwiał wszystkich, że są posłani przez Chrystusa, by czuwać – powiedział.

Kardynał Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie. Przez ostatnie lata pełnił funkcję metropolity łódzkiego, a we wrześniu 2023 roku papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego. 

Ingres kardynała Grzegorza Rysia
28 zdjęć
