W sobotę w katedrze na Wawelu kardynał Grzegorz Ryś oficjalnie objął urząd metropolity krakowskiego, zastępując na tym stanowisku abp. Marka Jędraszewskiego.

W homilii nowy metropolita podkreślił, że misją Kościoła jest przekaz życia i miłości, a nie tylko doktryny, przestrzegając przed Kościołem skupionym wyłącznie na sobie.

Kardynał Ryś zapowiedział zorganizowanie synodu diecezjalnego na przełomie lutego i marca, podkreślając potrzebę współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół.

Uroczysty ingres kardynała Grzegorza Rysia na Wawelu. Dzwon Zygmunt bił dla nowego metropolity

Ceremonia objęcia urzędu przez nowego metropolitę krakowskiego rozpoczęła się w samo południe. Do katedry na Wawelu kardynał Grzegorz Ryś wszedł w uroczystej procesji, a jej początek obwieścił dźwięk najsłynniejszego polskiego dzwonu – Zygmunta. Kluczowym momentem było odczytanie bulli nominacyjnej papieża Leona XIV. Jak podkreślono w piśmie z Watykanu, decyzja o powierzeniu kardynałowi Rysiowi zarządu nad archidiecezją krakowską została podjęta po rozważeniu „ciężaru i powagi tego urzędu”.

- Twoja gorliwość, okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi – napisał papież, zwracając się do nowego metropolity.

Symbolicznym momentem było przekazanie pastorału. Ustępujący metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski, przekazał go nuncjuszowi apostolskiemu, abp. Antonio Guido Filipazziemu, a ten wręczył go kardynałowi Rysiowi. Po zajęciu miejsca na katedrze, czyli na tronie biskupim, nowy metropolita oficjalnie rozpoczął swoją posługę w Krakowie.

Kardynał Grzegorz Ryś grzmi o „przerażającym Kościele”. Co nowy metropolita krakowski zapowiedział wiernym?

W swojej pierwszej homilii kardynał Grzegorz Ryś nie bał się używać mocnych i jednoznacznych sformułowań. Nawiązując do słów papieża Franciszka, ostro skrytykował postawę Kościoła zamkniętego w sobie. – Papież Franciszek wiele razy przestrzegał nas przed Kościołem, który opisywał jako autoreferencyjny. Taki Kościół, który myśli tylko o sobie, który dba tylko o siebie, słucha tylko siebie, cytuje tylko siebie. To jest Kościół przerażający – powiedział nowy metropolita krakowski.

Hierarcha podkreślił, że Kościół nie istnieje dla samego siebie, a jego misja jest znacznie głębsza niż tylko głoszenie doktryny. – Misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko jest przekaz życia. Jest przekaz miłości, którą jesteśmy obdarowani przez Jezusa, przekaz łaski – zaznaczył kardynał. Wskazał, że podstawą jest wspólnota oparta na chrzcie, w której wszyscy są równi i współodpowiedzialni.

Idąc za ciosem, kardynał Ryś zapowiedział, że już na przełomie lutego i marca 2025 roku chciałby otworzyć synod diecezjalny. Ma on być czasem wspólnego słuchania siebie nawzajem i nasłuchiwania Ducha Świętego. To wyraźny sygnał, że nowy metropolita zamierza postawić na dialog i zaangażowanie wszystkich wiernych w życie diecezji.

W uroczystości na Wawelu uczestniczyli liczni dostojnicy kościelni, w tym kardynałowie Stanisław Dziwisz i Konrad Krajewski, a także przedstawiciele władz państwowych, m.in. wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. List gratulacyjny wystosował także prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki. Ustępujący abp Marek Jędraszewski złożył swojemu następcy życzenia. – Życzę z całego serca, abyś swoją jak najbardziej owocną posługą krakowskiemu Kościołowi nieustannie uwrażliwiał wszystkich, że są posłani przez Chrystusa, by czuwać – powiedział.

Kardynał Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie. Przez ostatnie lata pełnił funkcję metropolity łódzkiego, a we wrześniu 2023 roku papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Niezwykła karuzela stanęła przed Dworcem Głównym w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.