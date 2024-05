Ogórki można posadzić w gruncie najwcześniej w drugiej połowie maja, kiedy maleje ryzyko wiosennych przymrozków. Przed sadzeniem do gruntu rozsadę trzeba zahartować. Dlatego tydzień przed wsadzeniem ogórków, każdego dnia stopniowo obniżamy temperaturę (np. przez wietrzenie), oraz ograniczmy podlewanie. Obficie nawadniamy dopiero dzień przed sadzeniem.

Jak sadzić ogórki?

Ogórki sadzimy w żyznej glebie najlepiej w sąsiedztwie innych roślin. Ogrodnicy zalecają, by obok ogórków posiać także wrotycz, który odstrasza szkodniki. Sprawdzą się także zioła — kolendra, oregano czy bazylia — ograniczą ryzyko chorób np. mączniaka. Ogórki będą dobrze rosły także przy warzywach strączkowych np. fasoli. Złym pomysłem jest sadzenie ich obok ziemniaków i pomidorów, które są narażone na same choroby grzybowe i szkodniki. Dobrym towarzystwem dla ogórków będzie także nagietek i nasturcja. Kwiaty wydzielają zapach odstraszający mszyce, nicienie i mączliki, a przy tym przyciągają owady zapylające. Dobrym sposobem na obfite plony jest przygotowanie domowej odżywki. Chleb, bułki, skórki od chleba, a nawet krakersy można wykorzystać do stworzenia mikstury bogatej w składniki odżywcze. Zawarte w nich drożdże są bogate w białka, aminokwasy, pierwiastki śladowe oraz witaminy, które stymulują rośliny do wzrostu. Ponadto zawarte w zakwasie chlebowym drożdże aktywują pożyteczne bakterie glebowe i neutralizują patogeny. Wszystko to sprawia, że roślina szybciej przetwarza i wchłania potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Mikstura przygotowana na bazie chleba jest więc doskonałym naturalnym nawozem, który zapewnia obfite plony. Takiego preparatu warto używać zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu warzyw. Sadzonki ogórków szybko się rozwiną i będą miały silny system korzeniowy. Działanie odżywki chlebowej można także wzmocnić jodem i popiołem. Taki nawóz ochroni także ogórki przed szarą pleśnią.

Robię to zawsze po posadzeniu ogórków. Prosty zabieg, który sprawi, że ogórkowe zbiory będą obfite

Żeby ogórki lepiej rosły, warto zastosować rady ogrodników, którzy zalecają m.in. sadzenie roślin z rozsady, a także ściółkowanie. Obfite i piękne zbiory są często uzależnione od temperatury. Rośliny potrzebują ciepłego powietrza i nagrzanej gleby. Źle znoszą przymrozki, a rozwój kwiatów i owoców zostaje zahamowany już przy temperaturze 12–13 stopni C. Ważna jest także stała wilgotność gleby. Dlatego, jeśli chcemy mieć większą pewność, że roślina jest odpowiednio zabezpieczona, możemy użyć kartonów do ściółkowania. Ściółkowanie ogórków znacznie ogranicza wzrost chwastów i parowanie wody z podłoża. Co za tym idzie, znacznie skraca także czas pracy związany z uprawą. Nie trzeba wyrywać chwastów i często podlewać. W dodatku dzięki temu ogórki lepiej rosną, a zebrane owoce są czyste. Jest kilka metod ściółkowania ogórków. Można do tego wykorzystać specjalną folię, agrowłókninę, słomę, skoszona trawę lub kartony. Jednym z najtańszych sposobów jest użycie zwykłych kartonów, które dodatkowo wzbogacą glebę. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy karton nadaje się do ściółkowania. W ogrodzie możemy wykorzystać jedynie naturalny papier. Szary, niezadrukowany, bez folii czy kolorowych nadruków. Karton użyty do ściółkowania nie może być także zabrudzony olejem, klejem czy innymi chemikaliami. Zanim ułożymy go na glebie, musimy odkleić także taśmy oraz naklejki. Kartony rozkładamy wokół sadzonek ogórków. Najlepiej zrobić to „na zakładkę”, dzięki temu unikniemy wolnych przestrzeni. Boki obciążamy kamieniami. Wcześniej warto zwilżyć papier, będzie się lepiej układał.

