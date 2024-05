Zbieram to ze śniadania i czyszczę zlew. Niczym delikatny peeling usuwa kamień i osad zbierający się wokól kranu. Zlew lśni czystością, a resztki produkty spływają razem z wodą

Odmierzam 100 ml i wlewam do pralki. Bez płynu do płukania wyjmuję miękkie i pachnące pranie. Sprzątaczka powiedziała mi, że tak robią nawet w pralniach. Sposób na czyste pranie

Kamień i osad wytrącający się z wody to uciążliwy brud, który pokrywa wszystkie element armatury. Kran, odpływ, a nawet ścianki zlewu pokryte są nieestetycznym nalotem. Niestety, mimo obietnic w reklamach klasyczne środki czystości często nie dają sobie rady z tego rodzaju zabrudzeniami. Nawet długie szorowanie na niewiele się zdaje. Od czego są jednak babcine sposoby. W ostatnim czasie coraz więcej osób wraca do metod sprzątania sprzed lat. Wykorzystują one siłę i właściwości naturalnych środków. Sodą oczyszczoną oraz octem jesteś w stanie doczyścić praktycznie wszystkie zakamarki w domu. W przypadku czyszczenia zlewu sprawdzi się jednak coś innego. Moja babcia zawsze sięgała po skorupki po jajkach. Delikatnie je rozgniatała na drobny mak i dodawała to roztworu wody z płynem do naczyń. Rozgniecione skorupki po jajkach zadziałają niczym delikatny peeling. Będą bezpieczne dla powierzchni, a przy tym świetnie usuną kamień i osad. W ten sam sposób możesz wyczyścić przypalony garnek, ruszt, a nawet grilla.

Sposób na czyszczenie zlewu z konglomeratu

Niewiele osób zna jeszcze jeden świetny sposób na czyszczenie zlewu z konglomeratu. Ten prosty trik nie wymaga nawet szorowania powierzchni zlewu, a daje niesamowity efekt. Wystarczy wypełnić zlew ciepłą wodą i wsypać kilka łyżek proszku do prania. Wymieszać, aż proszek się rozpuści i pozostawić tak na około 2 godziny. Po tym czasie spuścić wodę i przepłukać powierzchnię. Proszek zmiękcza wodę i osad wapienny, a substancje aktywne usuwają brud oraz ewentualne plamy.

