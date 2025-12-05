Świąteczny hit z Action. Niecałe 7 złotych za 2 metry lampek choinkowych. Różne opcje, jedna cena. Trzeba się pospieszyć

Karolina Piątkowska
2025-12-05 12:46

W promocji Action znajdziesz wiele produktów do domu. W okresie przedświątecznym największą popularnością cieszą się ozdoby oraz lampki choinkowe. Te ostatnie kupisz w promocji Action w prawdziwie szokujące cenie. Niecałe 7 złotych, za prawie 2 metry lampek.

Kolędowanie 2025/2026 w W.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Fragmenty zielonych gałązek drzewa iglastego, ozdobione kulami i lampkami, wypełniają lewą stronę kadru. Wśród nich wyróżniają się dwie błyszczące, złote bombki odbijające światła lampek oraz jedna czerwona, również odbijająca otoczenie. Dodatkowo, na gałęziach wiszą liczne, drobne, ciepłe białe lampki choinkowe oraz jedna świecąca ozdoba w kształcie płatka śniegu. Tło jest rozmyte, widoczne są na nim liczne świetlne kręgi w ciepłym, żółtym odcieniu, przeplatające się z kilkoma większymi, niebieskawymi okręgami. W oddali, w prawym dolnym rogu, zarysowują się rozmyte sylwetki ludzi oraz zamazane budynki z oknami w górnej części tła.
  • W sklepach Action znajdziesz świąteczne lampki choinkowe w wyjątkowo niskiej cenie, idealne do stworzenia magicznej atmosfery.
  • Łańcuch świetlny z gwiazdkami o długości prawie 2 metrów kosztuje zaledwie 6,96 zł i jest zasilany bateriami, które są dołączone do zestawu.
  • Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, te lampki stanowią ekonomiczną alternatywę dla droższych zestawów.
  • Sprawdź, dlaczego warto wybrać tę ofertę i jak porównuje się ona z propozycjami innych popularnych marketów

Hit z Action. Lampki choinkowe za 7 złotych

Światło wprowadza wyjątkową atmosferę do domu. Sprawia, że tworzy się klimat, a pokoje wyglądają na bardziej przytulne. W okresie jesienno-zimowym chętnie sięgamy po lampki, którymi ozdabiamy okna, ramy łóżek czy ściany. Kulminacja nadchodzi wraz z Bożym Narodzeniem kiedy to rozświetlamy choinki, stroiki oraz inne świąteczne ozdoby.

Lampki choinkowe nie nalezą do najtańszych i potrafią kosztować nawet kilkaset złotych. Warto zatem sprawdzać promocje. W znanych sklepach można upolować światełka w nieco niższych cenach.

W najnowszej promocji Action znajdziesz właśnie łańcuch świetlny z gwiazdkami za jedyne 6,96 zł. To prawdziwa gratka dla miłośników rozwieszenia lampek. Łańcuch świetlny z promocji Action ma prawie 2 metry długości, a światełka rozmieszczone są co 5 centymetrów. Zasilany jest on na baterie, dzięki czemu świetnie sprawdzi jako element świątecznych ozdób. Możesz rozłożyć go, gdziekolwiek zechcesz bez konieczności podpisania do gniazdka. Co ważne, baterie są w zestawie zatem nie musisz ich osobno kupować. Łańcuch świetlny z promocji Action dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - z ciepłym, białym światłem, które dodaje elegancji wnętrzom lub w wersji wielokolorowe, która świetnie sprawdzi się w pokojach dziecięcych.

Action

i

Autor: Action/ Materiały prasowe

Lampki choinkowe w popularnych marketach. Co kupisz w Lidlu i Biedronce?

Lampki choinkowe znajdziesz nie tylko w Action. Również Biedronka przygotowała dla swoich klientów bogatą ofertę świątecznych światełek. Za lampki choinkowe 200 LED, 13 metrów należy zapłacić 29,99 zł. Co ważne, lampki z promocji Biedronki mogą być zarówno wewnętrzne lub zewnętrzne. Wyposażone są w pilot oraz posiadają 8 trybów świecenia. Także Lidl w swojej przedświątecznej ofercie ma lampki. Za 54,90 zł kupisz łańcuch z aż 400 diodami LED wyposażony w 8 efektów migania oraz wbudowany timer. 

Lidl

i

Autor: Lidl/ Materiały prasowe
