Świąteczny hit z Action. Niecałe 7 złotych za 2 metry lampek choinkowych. Różne opcje, jedna cena. Trzeba się pospieszyć

W sklepach Action znajdziesz świąteczne lampki choinkowe w wyjątkowo niskiej cenie, idealne do stworzenia magicznej atmosfery.

Łańcuch świetlny z gwiazdkami o długości prawie 2 metrów kosztuje zaledwie 6,96 zł i jest zasilany bateriami, które są dołączone do zestawu.

Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, te lampki stanowią ekonomiczną alternatywę dla droższych zestawów.

Sprawdź, dlaczego warto wybrać tę ofertę i jak porównuje się ona z propozycjami innych popularnych marketów

Hit z Action. Lampki choinkowe za 7 złotych

Światło wprowadza wyjątkową atmosferę do domu. Sprawia, że tworzy się klimat, a pokoje wyglądają na bardziej przytulne. W okresie jesienno-zimowym chętnie sięgamy po lampki, którymi ozdabiamy okna, ramy łóżek czy ściany. Kulminacja nadchodzi wraz z Bożym Narodzeniem kiedy to rozświetlamy choinki, stroiki oraz inne świąteczne ozdoby.

Lampki choinkowe nie nalezą do najtańszych i potrafią kosztować nawet kilkaset złotych. Warto zatem sprawdzać promocje. W znanych sklepach można upolować światełka w nieco niższych cenach.

W najnowszej promocji Action znajdziesz właśnie łańcuch świetlny z gwiazdkami za jedyne 6,96 zł. To prawdziwa gratka dla miłośników rozwieszenia lampek. Łańcuch świetlny z promocji Action ma prawie 2 metry długości, a światełka rozmieszczone są co 5 centymetrów. Zasilany jest on na baterie, dzięki czemu świetnie sprawdzi jako element świątecznych ozdób. Możesz rozłożyć go, gdziekolwiek zechcesz bez konieczności podpisania do gniazdka. Co ważne, baterie są w zestawie zatem nie musisz ich osobno kupować. Łańcuch świetlny z promocji Action dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - z ciepłym, białym światłem, które dodaje elegancji wnętrzom lub w wersji wielokolorowe, która świetnie sprawdzi się w pokojach dziecięcych.

Lampki choinkowe w popularnych marketach. Co kupisz w Lidlu i Biedronce?

Lampki choinkowe znajdziesz nie tylko w Action. Również Biedronka przygotowała dla swoich klientów bogatą ofertę świątecznych światełek. Za lampki choinkowe 200 LED, 13 metrów należy zapłacić 29,99 zł. Co ważne, lampki z promocji Biedronki mogą być zarówno wewnętrzne lub zewnętrzne. Wyposażone są w pilot oraz posiadają 8 trybów świecenia. Także Lidl w swojej przedświątecznej ofercie ma lampki. Za 54,90 zł kupisz łańcuch z aż 400 diodami LED wyposażony w 8 efektów migania oraz wbudowany timer.