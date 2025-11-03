Weź 5 zł i pędź do Action. Ręczniki będą pachnące i puszyste jak nigdy wcześniej. Pranie ręczników

Masz dość szorstkich i nieprzyjemnie pachnących ręczników, mimo regularnego prania?

Odkryj prosty trik, który przywróci im miękkość i świeży zapach.

Wystarczy 5 zł i wizyta w Action, by Twoje ręczniki znów były puszyste i pachnące – dowiedz się, jak to zrobić!

Weź 5 zł i pędź do Action. Ręczniki będą pachnące i puszyste

Chyba każdy z nas lubi, kiedy ręczniki są miękkie i pachnące. Wycieranie ciała takim ręcznikiem jest pięknym zwieńczeniem wieczornej kąpieli. Jednak z czasem nawet ręczniki się zużywają i stają się szorstkie. Bywa również, ze tkanina mimo regularnego prania i tak wydziela nieprzyjemny, stęchły zapach. Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania ręczników. Tu ważne jest stosowanie kilku zasad, które pomogą przedłużyć ich żywotność, a co więcej - sprawią, że ręczniki przez długi czas będą puszyste i pachnące. Przede wszystkim odradza się stosowania zbyt dużej ilości płynów zmiękczających. Oblepiają one włókna materiału, przez co z czasem tkaniny tracą puszystość i zaczynają brzydko pachnieć. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić sklepowy płyn do płukania takim domowym na bazie octu i olejku eterycznego. Duży wybór olejków znajdziesz między innymi w sklepach Action. Dlatego weź 5 zł i pędź do najbliższego Action, a Twoje ręczniki będą nie tylko pięknie pachnieć przez długi czas, ale też odzyskają puszystość i miękkość.

Sposób na pachnące i miękkie ręczniki. Ocet i olejek eteryczny

Połączenie octu i olejku eterycznego to genialny sposób na pranie ręczników, który sprawi, że te będą miękkie i pachnące. Otóż ocet doskonale oczyszcza włókna tkaniny zarówno z brudu, jak i resztek detergentów. Co więcej ma właściwości zmiękczające tkaninę. W efekcie ręczniki odzyskują swoją miękkość. A co z drażniącym zapachem octu? Jeśli jesteśmy wyczuleni na punkcie zapachu octu to po prostu dodaj do niego 5 kropli ulubionego olejku eterycznego, który zadziała niczym perfumy do tkanin. A jak stosować ocet do prania ręczników? Wystarczy do szuflady pralki w miejsce płynu zmiękczającego wlać około 200 ml octu z dodatkiem 5 kropli olejku eterycznego i uprać ręczniki tak jak zwykle - najlepiej w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Olejki eteryczne Action