Tak ręczniki piorą Greczynki. Zapach czystości podczas każdej kąpieli. 1 łyżka tego do prania ręczników robi różnicę. Bez sody oczyszczonej i octu

Częste pranie ręczników jest niezbędne, ale niewłaściwe metody mogą sprawić, że staną się sztywne i nieprzyjemne.

Zrezygnuj z płynów do płukania, które oblepiają włókna, i zamiast tego wypróbuj prosty domowy trik.

Wsyp 1 łyżkę tego składnika do prania, aby Twoje ręczniki stały się miękkie, pachnące i idealnie czyste!

Do prania ręczników warto odpowiednio podejść. Nieumiejętne pranie oraz źle dobrany detergent sprawią, że ręczniki staną się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Trzeba wiedzieć, że z uwagi na częste używanie i regularny kontakt z wodą ręczniki należy prać przynajmniej raz na dwa tygodnie. Wilgoć i stały kontakt ze skórą sprawiają, że brudne ręczniki to świetne siedlisko do rozwoju bakterii. Aby jednak były one przez długi czas jak nowe warto je prać w odpowiedni sposób. Do prania ręczników warto sięgać po domowe sposoby. Najczęściej poleca się dodawanie sody oczyszczonej lub octu. Nieco mniej znanym sposobem jest proszek do pieczenia. Możesz dodać go do prania ręczników zamiast płynu do płukania. Eksperci wskazują, że podczas prania ręczników najlepiej całkowicie zrezygnować z płynów do płukanie. Mogą one oblepiać włókna i sprawiać, że ręczniki będą twarde i sztywne. Do komory na płyn do prania wsyp 1 łyżkę stołową proszku do pieczenia. Efekt będzie zachwycający. Proszek do pieczenia posiada właściwości, które zmiękczają tkaniny. Po praniu są one mięciutkie i przyjemne w dotyku.

Jak prać ręczniki w pralce?

Przede wszystkim unikaj przeładowywania bębna. Ręczniki pierz zawsze osobno i w możliwe najwyższej temperaturze. Obecnie, aby pozbyć się bakterii i zabrudzeń wystarczy temperatura 40 st. C. W niektórych przypadkach możesz prać ręczniki w 60 st. C. Do prania wybieraj delikatne detergenty, które nie zniszczą włókien. Unikaj płynów do płukania. Z powodzeniem możesz prać ręczniki z dodatkiem octu. Wystarczy, że bezpośrednio do bębna pralki wlejesz 50 ml białego octu i nastawisz pranie ręczników. Podobnie zadziała soda oczyszczona. Tak prane ręczniki będą pachnące oraz doprane.