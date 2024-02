Wiem, jaki jest najszybszy sposób na pranie ręczników. Bez namaczania i długiego programu. Wrzucam to do pralki i w po 30 minutach wyjmuję czyste i miękkie ręczniki

Zawsze robię to z tulipanami, zanim włożę je do wazonu. Koleżanki są pod wrażeniem, że kwiaty stoją ponad tydzień. Co zrobić, aby tulipany w wazonie długo stały?

Sposób na szybkie pranie ręczników. W ten sposób pozbędziesz się bakterii, a ręczniki będą idealnie czyste

Długie pranie nie zawsze jest lepsze niż krótkie programy. Częściej może niszczyć tkaniny i sprawiać, że stają się one sztywne. W przypadku ręczników lepiej jest wybierać krótsze programy, które równie skutecznie dopiorą wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Eksperci rekomendują, by ręczniki prać w nieco wyższych temperaturach (optymalna to 40-60 stopni Celsjusza), by wygotować bakterie oraz drobnoustroje. W takim przypadku krótszy czas prania może okazać się bezpieczniejszych dla ręczników. Aby jednak, w tak krótkim czasie ręczniki się dobrały warto stosować sprawdzone sposoby. Przede wszystkim nigdy nie przeładowuj bębna pralki. Woda powinna mieć swobodny obieg wokół pranych tkanin. Nie używaj do prania ręczników płynów do płukania. Sprawią one, że ręczniki po praniu będą sztywne i nieprzyjemne dla skóry.

Dodaje 2 łyżki bezpośrednio do pralki. Ręczniki zachwycają czystością oraz miękkością

Podczas krótkiego cyklu prania ręczników warto wypróbować naturalnego sposoby, które szybko rozprawią się z zabrudzeniami. Za każdym razem do bębna pralki dodaje 2 łyżki octu. Dzięki temu ręczniki będą lepiej dobrane i miękkie. Ocet posiada właściwości zmiękczające tkaniny oraz chroniące kolor. W przypadku krótkiego cyklu prania wspomaga ona detergenty piorący i sprawia, że ręczniki są idealnie czyste. Aby ręczniki był jeszcze świeższe możesz do prania dodać gliceryny. Wlej 2 łyżeczki do gliceryny również do bębna pralki. Sprawia ona, że uprania tkaniny nie tracą miękkości oraz są przyjemne w dotyku. Dzięki połączeniu octu i gliceryny Twoje ręczniki będą idealnie miękkie i czyste.

