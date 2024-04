Oprysk, która zabija ćmę bukszpanową. Sprawdzi się, gdy ocet okaże się za słaby. Obrzydliwe glisty padają martwe już po 3 dniach. Majowy oprysk na ćmę bukszpanową

To mój najbardziej potężny oręż do zwalczania mchu na kostce brukowej. Sto razy bardziej skutczny niż ocet. Wypala mech z kostki brukowej, ale nie niszczy powierzchni. Sposób na pozbycie się kostki brukowej

Ćma bukszpanowa to jeden z najgroźniejszych szkodników w ogrodzie. Potrafi doszczętnie zniszczyć krzewy bukszpanu. Atakuje również trzmielinę oraz ostrokrzew. Ćma bukszpanowa przypomina niewielkie gąsienice, które przeistaczają się w owady. Krzew, który został zaatakowany przez ćmę bukszpanową pokryty jest białym nalotem przypominającym pajęczą sieć. Jeżeli zauważysz to w swoim ogrodzie, to znak, że trzeba działać. Osoby, które chcą sięgnąć po domowe sposoby powinny przetestować opryski z octu. Należy wymieszać ocet spirytusowy z wodą w stosunku 1:10. Można dodać także olej rzepakowy, aby oprysk lepiej przykleił się na liści i łodyg bukszpanu. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj bukszpan. Po około 30 minutach porządnie opłucz krzew silnym strumieniem czystej wody. Oprysk bukszpanu octem może okazać się zbyt słaby. Wtedy należy sięgnąć po profesjonalne metody.

W sklepach ogrodniczych kupisz specjalne preparaty do usuwania ćmy bukszpanowej. Eksperci wskazują, by wybierać te zawierające Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

