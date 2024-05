Wygraj bilety na UEFA EURO 2024 z Lidlem

Wrzucam do 1 litra ciepłej wody i po 6 godzinach spryskuję tym rośliny. Mszyce znikają w 10 sekund. Domowy oprysk na mszyce

Odmierzam 100 ml i wlewam do pralki. Bez płynu do płukania wyjmuję miękkie i pachnące pranie. Sprzątaczka powiedziała mi, że tak robią nawet w pralniach. Sposób na czyste pranie

Suszę i zakupuję w ziemi obok pomidorów. Krzaczki obrodzą w owoce, jakich jeszcze nie widziałaś. Pomidory będą soczyste i smaczne. Szybki nawóz do pomidorów

W turnieju, który odbędzie się w Niemczech w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r., zobaczymy najlepsze reprezentacje piłkarskie w Europie, rywalizujące o tytuł Mistrza Europy. Już teraz razem z Lidl Polska możesz wygrać bilety na to wyjątkowe wydarzenie. Następny taki event odbędzie się dopiero za 4 lata – skorzystaj ze swojej szansy!

Zobacz także: Wybrałam najlepsze kremy z filtrem na wiosnę. Nie zapychają i łatwo się wchłaniają. Top 5 kremów z SPF

Co można wygrać?

Lidl Polska oferuje pełny pakiet! Nagroda obejmuje bilety na mecz dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, podróż w dwie strony, zakwaterowanie dla obojga w pokoju 2-osobowym oraz przejazd na stadion i do hotelu. Do wygrania jest aż 50 pakietów: 10 pakietów na mecz finałowy, 15 pakietów na mecze półfinału oraz 25 pakietów na mecze ćwierćfinału!Co zrobić by wygrać bilety?

Akcja trwa od 6 do 31 maja 2024 r. Uczestnik, chcący wziąć udział w konkursie, powinien:

być zarejestrowanym i zalogowanym w aplikacji Lidl Plus,

dokonać zakupów za minimum 150,00 zł w dniach obowiązywania akcji w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci Lidl w Polsce wraz z zeskanowaniem przy kasie Karty Lidl Plus,

wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny po kliknięciu w baner w aplikacji Lidl Plus po zrobieniu zakupu lub pod linkiem),

udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wyobraź sobie mecz piłki nożnej, w którym biorą udział produkty z oferty Lidla. Powołaj do składu najlepszą jedenastkę i napisz, jaki produkt powinien grać na jakiej pozycji?”,

potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.

Współpraca Lidl i UEFA EURO 2024™

Działając w ponad 30 krajach, Lidl może z dumą mówić o łączeniu różnych kultur w firmie. Sieć promuje i wymaga uczciwej, otwartej oraz opartej na zaufaniu współpracy. Wobec nierównego traktowania stosuje politykę „zero tolerancji”. Stawianie na pierwszym miejscu sprawiedliwości, równych szans i inkluzywności – czyli wartości, na których opiera się piłka nożna – będzie towarzyszyć działaniom sieci przez cały czas trwania UEFA EURO 2024.

W Lidlu stawiamy ludzi w centrum naszych działań. Kształtujemy codzienne życie wielu osób na całym świecie, dlatego jednymi z kluczowych obszarów naszej strategii CSR jest zaangażowanie w dialog oraz promocja zdrowia. Współpracując z UEFA, cieszymy się, że możemy zaoferować klientom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia. Chcemy pokazać konsumentom, że gramy w jednej drużynie. Niezależnie od tego, czy chodzi o oferowanie niskich cen, zapewnianie świeżych owoców i warzyw, czy też dawanie dostępu do kulis jednego z największych turniejów piłkarskich na świecie – wszędzie tam jest Lidl – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR Lidl Polska.

Do konkursu można zgłaszać się od 6 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani przez Lidl Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu ochrony przed oszustwami prosimy o niereagowanie na żadne inne formy kontaktu.

i Autor: materiały prasowe Lidl