Maja Hyży przed swoimi fanami nie ma żadnych tajemnic. Kobieta pokazuje, jak wygląda jej życie zawodowe i prywatne. Jakiś czas temu znana wokalistka udała się kliniki, aby powiększyć biust. Okazuje się, że rekonwalescencja przebiega pomyślnie. Artystka dodała filmik, na którym pokazała się bowiem w całej okazałości.

Maja Hyży kilka dni temu pojawiła się w centrum medycyny estetycznej. Wokalistka zdradziła, że jej celem było "zrobienie sobie biustu". Operacja została przeprowadzona we wtorek i zakończyła się sukcesem. Maja na InstaStories wyjawiła, że czuje się świetnie i nic jej nie dolega. Gwiazda dodała też obszerny wpis, w którym wyznała, dlaczego to zrobiła.

Długo nie mówiłam, o co chodzi, ale zrobiłam sobie biust. Już wcześniej mówiłam o tym, że dostałam od was bardzo dużo pozytywnych wiadomości, że jestem piękna i idealna. Nie uważam się za taką, ale wiem, gdzie są jakieś minusy, gdzie są rzeczy, które powinnam poprawić, tylko ze względu na to, że jestem matką czwórki dzieci i moje ciało naprawdę się zmieniło. Inaczej pewnie nie podjęłabym takiej decyzji. Ja umiem się nieźle kamuflować, więc pewnych rzeczy nie pokazuję albo nie eksponuję ich. Podjęłam się tzw. Mommy Makeover. Bardzo ładnie to brzmi i jest to ukierunkowane dla mamusiek, których ciało rzeczywiście zmieniło się bardzo mocno. Czułam od dłuższego czasu, że chcę to zmienić - i mój brzuch, i mój biust, który wyglądał, jak wyglądał, ale wygląda już lepiej - przyznała Maja.