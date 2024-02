Wybrałam najlepsze kremy z filtrem na wiosnę. Nie zapychają i łatwo się wchłaniają. Top 5 kremów z SPF

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami. Gorzej jest jednak ze skórą twarzy, eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku, szczególnie ważne są one w przypadku osób, które w swojej pielęgnacji stosują retinol oraz kwasy. Najlepiej wybierać krem z SPF50, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną. Obecnie na rynku jest wiele kosmetyków SPF, które dedykowane są różnym rodzajom skóry, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

LEKKI KREM OCHRONNY SPF50+ PREWENCJA I ANTYOKSYDACJA

Krem ochronny SPF50+ o lekkiej formule. Dzięki zaawansowanej technologii fotostabilnych filtrów szerokopasmowych zapewnia maksymalną skuteczność i bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną na wielu poziomach. Przeznaczony jest ona dla skóry suchej, normalnej, atopowej oraz po kuracjach retinoidami. Ma nieco gęstszą formułę i nadaje skórze świetliste, pełne blasku wykończenie. Idealnie sprawdzi się pod makijaż. Dodatkowo zawiera ona w sobie składniki aktywne odżywiające i nawilżające skórę.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

SENSUM MARE ALGODROPS Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu SPF 50+ UVB UVA PA++++ HEV/IR

Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu ALGODROPS z wysokim filtrem SPF 50+ to połączenie pielęgnacyjnych właściwości serum do twarzy z kompleksową ochroną przed promieniami słonecznymi, zanieczyszczeniem oraz niebieskim i podczerwonym światłem. Wyjątkowa formuła emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki temu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa. Emulsja sprawdzi się u osób poszukujących zaawansowanej ochrony i bogatych receptur. Innowacyjne składniki, takie jak kompleks ELIX-IRTM oraz SAKADIKIUMTM w połączeniu z fotostabilnymi filtrami organicznymi chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego UVA i UVB, niebieskim światłem, promieniami podczerwonymi i miejskimi zanieczyszczeniami. Kompleks 5 alg morskich potęguje nawilżający i pielęgnacyjny efekt dla skóry. Witamina E (tokoferol) działa jako silny przeciwutleniacz, chroni skórę przed oznakami starzenia. Woda z lodowca norweskiego zawiera minerały i pierwiastki śladowe oraz stanowi dopełnienie unikalnych składników aktywnych zawartych w emulsji.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

PHLOV - SUN FLOW KREM DO TWARZY SPF 50

Połączenie wysokiej ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB, a także podczerwonym IR i niebieskim światłem HEV, z intensywnym odżywieniem i pielęgnacją - doskonały wybór na każdy słoneczny dzień, szczególnie dla skóry, która jest narażona na słońce i wolne rodniki na plażę i podczas wakacji, kiedy rezygnujemy z makijażu i innych etapów pielęgnacji.

Krem zapobiega fotostarzeniu się skóry dzięki ekstraktowi z korzenia marchwi, olejowi z jej nasion i beta-karotenowi, które neutralizują wolne rodniki i poprawiają koloryt cery, nadając jej zdrowy wygląd. Sok z aloesu, ekstrakt z malwy, bogaty w fukozę biopolimer i kwas hialuronowy zapewniają długotrwałe i skuteczne nawilżenie skóry. Masło mango, wosk z borówki i olej ze słodkich migdałów uszczelniają barierę hydrolipidową naskórka, zapobiegając nadmiernej utracie wody. Wraz z roślinnymi ekstraktami, m.in. z granatu i wiciokrzewu japońskiego, działają kojąco, przeciwstarzeniowo i ujędrniająco.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV

DRUNK ELEPHANT UMBRA SHEER PHYSICAL DAILY DEFENCE SPF 30

Ochrona przeciwsłoneczna, która zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA / UVB i pomaga w zapobieganiu uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki i utlenianie, a także w fotostarzeniu, zapewniając cerę o młodszym wyglądzie. Umbra to codzienny filtr przeciwsłoneczny z silnymi przeciwutleniaczami, takimi jak astaksantyna, ekstrakt z soku winogronowego i ekstrakt z pędów słonecznika, które chronią przed wolnymi rodnikami i agresorami środowiskowymi. W połączeniu z nasionami maliny i olejkami marula Umbra dostarcza niezbędną wilgoć i pomaga zminimalizować wygląd drobnych linii i zmarszczek, pozostawiając skórę zdrową i młodą. Ta unikalna formuła jest idealna do codziennego użytku i nie pozostawi żadnych śladów

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

RITUALS - THE RITUAL OF KARMA - Sun Face Cream SPF 50+

Krem do twarzy Ritual of Karma z ochroną przeciwsłoneczną SPF 50+ zapewnia stałą ochronę o szerokim zakresie, szybko się wchłania i jest wodoodporny. Ten nawilżający krem z kompleksem Hydra-Boost koi odwodnioną i spragnioną skórę, przywracając jej jędrność i elastyczność. Nie pozostawia białych śladów, nie zbiera się i daje matowe wykończenie. Zawiera silnie działającą mieszankę naturalnych antyoksydantów na bazie białej herbaty, witaminy E i kwiatu lotosu, a także algi czerwone i mikroalgi, które w naturalny sposób zwiększają ochronę przeciwsłoneczną. Aplikuj regularnie, by chronić twarz przed szkodliwymi promieniami słonecznymi UVA i UVB, nawet w pochmurne dni!

i Autor: Materiały prasowe Ritulas