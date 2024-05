Converse rozpoczyna lato z nowym modelem Cruise OX

To koniec znanego sklepu z ubraniami. Działał od ponad 50 lat. Zamykają setki sklepów w galeriach handlowych i zwolnią 1500 osób? To już więcej niż pewne, tam nie zrobisz zakupów

Geneza Powstania

Ten nowoczesny zwrot w klasycznym stylu Chuck jest odpowiedzią na potrzeby osób ceniących sobie swobodę i komfort, a także unikalny styl. Converse zachęca tego lata do wyrażania własnego stylu, począwszy od codziennych klasyków po odważne i wyraziste kreacje. Cruise Ox to nie tylko hołd dlaikonicznego stylu, ale również odświeżenie go poprzez wprowadzenie elementów typowych dla lat 90., zarówno w kwestii wyglądu, jak i komfortu użytkowania. Ten model jest krótszą wersją modelu Cruise, który podczas premiery w lato 2023 skradł serca generacji Z.

Buty na letnie wyzwania

Buty są idealne na każdą letnią przygodę, od miejskich eskapad po festiwalowe szaleństwa. Gruba, a równocześnie miękka podeszwa idealnie spełni się w swojej roli - zarówno na rozgrzanym chodniku metropolii, piasku egzotycznej wyspy, ale też błotnistym podłożu na koncercie plenerowym ulubionego artysty. Lekkie, ale stabilne i trzymające stopę – Cruise Ox to dobra inwestycja na lato pełne atrakcji.

Dziewczyny górą!

Cruise Ox można wystylizować do każdej długości spodni, sukienek, czy spódnic. To absolutna definicja girl power, gdzie wygoda łączy się ze swobodą wyrażania siebie za pomocą ubrań. Dzięki odkryciu kostki buty można stylizować za pomocą fantazyjnych skarpetek, anklets, a mogą być też idealną okazją do wyeksponowania tatuaży

i Autor: materiały prasowe Convers

