To najważniejsza rzecz w Twoim wakacyjnym bagażu. Uchroni Cię nie tlyko przed chorobami

Wszyscy kochamy słońce, jednak coraz więcej mówi się o jego negatywnym wpływie na naszą skórę. Promienie słoneczne mogą być powodem wielu chorób, a także w znaczący sposób przyśpieszają starzenie się skóry. Krem do twarzy z filtrem, najlepiej SPF50, to podstawa pielęgnacji nie tylko latem. Powinniśmy go aplikować codziennie bez względu na porę roku oraz nawet wtedy gdy nie wychodzimy z domu. Również ekran monitów emitują światło, które podobnie jak promienie słoneczne może poważnie uszkodzić skórę.

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę nie zapominaj o kremach do opalania .

Produkty z SPF d marki Rituals

The Ritual of Karma Sun Protection Milky Spray SPF 50

Nawilżający balsam w sprayu SPF 50 nie pozostawia na skórze białych śladów ani uczucia lepkości i szybko się wchłania. Dzięki Hydra-Boost Complex chroni Twoją skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie UVA i UVB, jednocześnie zapewniając jej odżywienie. Ten wyjątkowy kompleks nawilżający ze skwalanem, aloesem i algami pomaga ukoić odwodnioną skórę i przywraca jej jędrność. Balsam do ciała w sprayu zapewnia niewidzialną stałą ochronę o szerokim zakresie. Zawiera białą herbatę, witaminę E i kwiat lotosu.

i Autor: materiały prasowe Rituals

The Ritual of Karma Sun Face Cream SPF 50+

Krem do twarzy The Ritual of Karma z ochroną przeciwsłoneczną SPF 50+ zapewnia stałą ochronę o szerokim zakresie, szybko się wchłania i jest wodoodporny. Ten nawilżający krem z Hydra-Boost Complex koi odwodnioną i spragnioną skórę, przywracając jej jędrność i elastyczność. Nie pozostawia białych śladów, nie roluje się i daje matowe wykończenie. Zawiera silnie działającą mieszankę antyoksydantów na bazie białej herbaty, witaminy E i kwiatu lotosu, a także algi czerwone i mikroalgi, które w naturalny sposób zwiększają ochronę przeciwsłoneczną.

i Autor: materiały prasowe Rituals

The Ritual of Karma After Sun Serum

Serum po opalaniu The Ritual of Karma błyskawicznie koi delikatną skórę twarzy po ekspozycji na słońce i pomaga naprawiać uszkodzenia wywołane przez promienie słoneczne. Połączenie intensywnie działających składników Hydra-Boost Complex, białej herbaty i lotosu nawilża oraz koi skórę, przywracając jej komfort.

i Autor: materiały prasowe Rituals