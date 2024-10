Gruba wpadka w M jak miłość! Roznerski co chwilę drastycznie zmienia wygląd

W "M jak miłość" zapomnieli gdzie Roznerski ma szramy!

„M jak miłość” od 24 lat jest ulubionym serialem Polaków i największym serialowym hitem TVP. I choć produkcja wypromowała wielkie gwiazdy i dziś można je oglądać co tydzień w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory w pełnej krasie, produkcja czasem zaliczy jakąś wpadkę. I tak właśnie się stało 1824 odcinku serii, w wątku, który jest uważany za najważniejszy!

Co poszło nie tak z twarzą Roznerskiego?

Sprawa dotyczy Marcina Chodakowskiego, którego gra Mikołaj Roznerski. Ten bohater aktualnie ma amnezję, kocha kobietę, która dopiero co pojawiła się w ich życiu i już wiadomo, że to jeszcze długo potrwa. Kiedy bliscy odnajdą detektywa, on nie pozna nawet własnej matki, ani dzieci! Tak więc sprawa jest poważna, a tymczasem widzowie dostali potężną dawkę śmiechu. Co się stało?

W najnowszym odcinku "M jak miłość" Marcin nareszcie dowiedział się od Martyny, kim jest. Bohaterka zalała się łzami, bohater zapadł się w rozpaczy, ale powagę tych scen zepsuła jedna rzecz. Widzowie „M jak miłość” zauważyli, że wielka blizna na twarzy Roznerskiego zmieniała swoje położenie: raz była widoczna nad lewym okiem, a raz nad prawym!

Fanom "M jak miłość" nic nie umknie

To spora wpadka, bo ta szrama po wypadku bohatera Roznerskiego jest teraz jego najważniejszym znakiem rozpoznawczym. No, ale jak się okazało nietrwałym. Czujni fani "M jak miłość" natychmiast odnotowali wydarzenie, którego nie powinno być na ekranie, w swoich komentarzach na Instagramie.

Trochę Marcinowi blizny wędrowały z prawa na lewo i odwrotnie... Wpadka w dzisiejszym odcinku. Blizna na czole Marcina raz po prawej stronie, raz po lewej. Też to zauważyłam!

Wpadkę "M jak miłość" wciąż można zobaczyć

Aktualnie na profilu "M jak miłość" na Instagramie tych komentarzy po ostatnim odcinku serii już nie ma. Ale mamy własne potwierdzenie wpadki produkcji. Mama jednej z naszych redaktorek należy do czujnych obserwatorek losów Mostowiaków i ich przyjaciół. Także ona potwierdziła, że blizny na twarzy Roznerskiego zmieniały miejsce. Wszystkim, którzy mają ochotę zobaczyć to na własne oczy, polecamy 1824 odcinek "M jak miłość" na vodtvp.pl.

