Ciężarówka z trzodą chlewną runęła do rowu! Droga zablokowana, kierowca w szpitalu!

Co tam się stało?

W miejscowości Klewki w powiecie wyszkowskim doszło do poważnego wypadku drogowego. Ciężarówka przewożąca trzodę chlewną przewróciła się do rowu! Kierowca trafił do szpitala. Na miejscu pracują służby, a droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla pojazdów osobowych przez pobliską wieś.