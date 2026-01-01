Tymi kryminałami żyła Polska w 2025 roku. Zbrodnie, o których nie zapomnimy

Rok 2025 przyniósł Polsce falę brutalnych zbrodni, które wstrząsnęły krajem.

Od morderstw w stolicy, tragedii dziecięcych, po zabójstwa medyków.

Odkryj mrożące krew w żyłach sprawy, które poruszyły Polskę.

Tymi kryminałami żyła Polska w 2025 roku

Rok 2025 wstrząsnął Polską jak mało który. Brutalne morderstwa, tragedie rodzinne i zbrodnie, które wydawały się niewyobrażalne, pokazały, że przemoc może dotknąć każdego - niezależnie od wieku, zawodu czy miejsca zamieszkania. Od metropolii po małe miejscowości, od szkół po własne domy - zło pojawiło się tam, gdzie nikt się go nie spodziewał.

Pokój Zbrodni - Mieszko R. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zbrodnie, o których nie zapomnimy

W stolicy serca wielu Polaków poruszyło nie tylko morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim, ale i seria zabójstw emerytek w Warszawie. Starsze kobiety padały ofiarą brutalnych napadów w swoich mieszkaniach. Policja szybko zatrzymała sprawców, ale poczucie bezpieczeństwa wśród seniorów zostało zachwiane.

Nie mniej wstrząsająca jest ostatnia tragedia w Jeleniej Górze, gdzie 11-letnia dziewczynka została zamordowana przez inne dziecko. Sprawa wywołała ogólnopolską debatę o przemocy wśród najmłodszych i nad bezpieczeństwem najmłodszych. Motywy pozostają trudne do zrozumienia.

Rok ten nie oszczędził też środowiska medycznego. W Krakowie doszło do brutalnego zabójstwa lekarza. Sprawa pozostaje w pamięci jako przypomnienie, że niebezpieczeństwo może czyha wszędzie, również tam, gdzie ratowanie życia jest codziennością.

To tylko kilka z wielu tragedii, które wstrząsnęły Polską w 2025 roku. W naszej galerii znajdziesz pełne zestawienie najgłośniejszych dramatów - od zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach, przez rodzinne tragedie w Bornem Sulinowie, aż po mrożące krew w żyłach zbrodnie w Obrzycku. Każda z tych spraw pozostawia pytania, na które trudno znaleźć odpowiedzi.