Morderstwo na UW. Mieszko zakończył obserwację psychiatryczną. Czy student prawa odpowie za zbrodnię?

22-letni student prawa, Mieszko R., podejrzany o zabójstwo na UW, zakończył obserwację sądowo-psychiatryczną.

Od opinii biegłych zależy, czy oskarżony zostanie uznany za poczytalnego i stanie przed sądem.

Zbrodnia na kampusie UW wstrząsnęła Polską – sprawdź, co dalej ze sprawą.

Morderstwo na UW. Zakończono obserwację psychiatryczną Mieszka R.

W poniedziałek, 27 października, zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna Mieszka R., który jest podejrzany o brutalne zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego oraz usiłowanie zabójstwa pracownika ochrony.

22-letni student prawa, po blisko dwóch miesiącach spędzonych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Radomiu.

Teraz wszystko w rękach biegłych

Prokurator Piotr A. Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozmowie z dziennikarzami "Faktu", potwierdził zakończenie obserwacji, która wcześniej została przedłużona. „Formalnie obserwacja mężczyzny zakończyła się w poniedziałek, 27 października. Podejrzany prawdopodobnie został już przetransportowany do Aresztu Śledczego w Radomiu. Teraz prokurator będzie oczekiwał na opinię psychiatryczną poobserwacyjną. Zobaczymy, jakie będą konkluzje biegłych” – powiedział prok. Skiba.

Podkreślił również, że to właśnie od opinii biegłych zależy, czy Mieszko R. zostanie uznany za poczytalnego i czy będzie mógł stanąć przed sądem. W przypadku stwierdzenia niepoczytalności, śledczy zawnioskują o umorzenie postępowania, a mężczyzna trafi do szpitala psychiatrycznego.

Mecenas Maciej Zaborowski, jeden z obrońców, podkreślał w trakcie obserwacji, że „teraz czas jest nie dla prawników, tylko dla lekarzy, aby zobaczyli, co się w tej sprawie wydarzyło i w jakim stanie zdrowia jest nasz klient”. Mówił również, że 22-latek to „ciężko chory człowiek, który nie potrzebuje celi, a łóżka w szpitalu”.

Zbrodnia, która wstrząsnęła Polską. Tragedia na kampusie UW

Do makabrycznego ataku na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego doszło 7 maja 2025 roku. Uzbrojony w siekierę 22-letni student prawa, Mieszko R., zaatakował 53-letnią pracownicę uczelni, panią Małgorzatę. Kobieta zginęła na miejscu. Na pomoc ruszył 39-letni strażnik uniwersytecki, który próbował powstrzymać napastnika, lecz sam odniósł ciężkie obrażenia.

Sprawca został błyskawicznie obezwładniony dzięki interwencji policjantów oraz funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Następnego dnia, 8 maja, Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok, usiłowania zabójstwa oraz naruszenia nietykalności policjanta. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu w Radomiu, w warunkach ambulatoryjnych, co od początku wskazywało na konieczność objęcia go opieką psychiatryczną.

Po zakończeniu obserwacji psychiatrycznej kluczowa będzie opinia biegłych. To od niej zależy, czy Mieszko R. odpowie za swoje czyny przed sądem, czy też – jeśli uznany zostanie za niepoczytalnego – trafi na leczenie psychiatryczne. To jedna z najbardziej szokujących zbrodni ostatnich miesięcy w Polsce.

Radykalne środki bezpieczeństwa. Tak uczelnia przygotowała się na nowy rok

Władze uczelni przed rozpoczęciem zajęć zapowiedziały zdecydowane zmiany, by podobna tragedia nigdy się nie powtórzyła.

– Od 1 października nasi strażnicy mają prawo do stosowania środków interwencji – siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów czy pałek teleskopowych. Wyposażymy ich również w kamery nasobne – informował kanclerz UW Robert Grey.

Nie wszyscy jednak dostali paralizatory. – Takie środki trafią wyłącznie do funkcjonariuszy certyfikowanych, po badaniach psychologicznych i specjalistycznym szkoleniu. Siła zawsze będzie ostatecznością – zaznaczył Grey.

Na kampusie pojawiły się także samochody patrolowe oraz nowe Biuro ds. Bezpieczeństwa. Uczelnia uruchomiła całodobowy numer alarmowy i przyciski wzywające pomoc.

Minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział, że podobne rozwiązania mają zostać wprowadzone również na innych uczelniach. – Chcemy to zrobić profesjonalnie, w oparciu o solidne przepisy, które pozwolą realnie poprawić bezpieczeństwo – podkreślił.