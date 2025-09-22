Mieszko R., oskarżony o zbrodnię, do której doszło 7 maja na kampusie UW, od początku września przebywa na obserwacji sądowo-psychiatrycznej w szpitalu w Jarosławiu. Jak poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba, konieczne jest jej przedłużenie.

− Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała wniosek o przedłużenie stosowania obserwacji sądowo-psychiatrycznej wobec Mieszka R. Wniosek został poprzedzony opinią lekarzy psychiatrów, według której dla pełnego zobrazowania stanu zdrowia podejrzanego konieczna jest dłuższa obserwacja. Zwłaszcza że nie leczył się on wcześniej psychiatrycznie, co stanowi spore utrudnienie w diagnostyce. Obserwacja jest stosowana od 1 do 28 września i przed tym terminem sąd zajmie stanowisko w tej sprawie. Biorąc pod uwagę charakter sprawy i sposób działania sprawcy, decyzja sądu wydaje się formalnością − przekazał „Super Expressowi” prok. Skiba.

Brutalne zabójstwo na kampusie

Do tragedii doszło 7 maja wieczorem, gdy portierka Audytorium Maximum kończyła pracę. Z ustaleń śledczych wynika, że Mieszko R. zaatakował kobietę siekierą, zadając jej liczne rany cięte i rąbane. Na pomoc ruszył 39-letni pracownik straży UW, jednak on również został poważnie ranny.

Ofiara, 53-letnia Małgorzata D., nie przeżyła ataku. Pogrzeb odbył się 19 maja, a władze uczelni i Samorząd Studentów UW wcześniej oddali hołd zmarłej, składając wieniec w miejscu tragedii.

22-letni Mieszko R. pochodzi z Gdyni, z rodziny prawników. Ukończył prestiżowe liceum i rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji UW. Znajomi i sąsiedzi opisywali go jako osobę cichą, zamkniętą w sobie, ale też zdolną i ambitną. Chłopak fascynował się historią, wojskiem oraz kolekcjonował broń. Media donosiły, że interesował się także filmami gore.

Po zatrzymaniu w prokuraturze miał zeznać, że chciał zostać „drapieżnikiem”, a zabójstwo miało mu to zapewnić. − Rozum tego nie pojmuje i umysł się mąci. Nie wiemy, co mogło być motywacją tego sprawcy. To nie było normalne zachowanie. Z pewnością konieczne jest uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej, która może zostać wydana dopiero po badaniach psychiatrycznych − komentował wówczas prokurator Piotr Skiba. Badania toksykologiczne wykazały, że nie działał pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

Zarzuty i dalsze postępowanie

Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa, znieważenia zwłok oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Przebywa w areszcie tymczasowym do lutego 2026 roku. Ostateczna decyzja sądu w sprawie przedłużenia obserwacji psychiatrycznej ma zapaść w najbliższym czasie.

