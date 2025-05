Wszystkie informacje o morderstwie na kampusie UW. Nie żyje kobieta. Zatrzymano 22-latka. RELACJONUJEMY

Warszawa. Znaleziono odciętą głowę kobiety?! Makabra przy Krakowskim Przedmieściu

Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, miejsce kojarzone z nauką i spokojem, stał się sceną przerażających wydarzeń. Znaleziono zmasakrowane zwłoki kobiety. Obecni na miejscu ratownicy nie mieli szans jej uratować - głowa została prawie odrąbana.

- Na ten moment możemy potwierdzić, że we wskazanym miejscu doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracuje policja i prokurator - mówił nam niedługo po zdarzeniu kom. Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci zabezpieczają teren i prowadzą intensywne działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej tragedii.

Według naszych informacji kobieta pracująca na portierni Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego została zaatakowana siekierą, gdy zamykała drzwi. Zmarła w wyniku zadanych obrażeń. Pracownik ochrony, który próbował obezwładnić napastnika, został ranny. Policja zatrzymała jednego mężczyznę. Powód śmiertelnego ataku jest nieznany.

Oświadczenie policji

"Zatrzymany został mężczyzna, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. To 22-letni obywatel Polski. Jedna osoba nie żyje, druga z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Na miejscu pracują Prokuratorzy oraz Policjanci. Czynności w toku" - informuje Komenda Stołeczna Policji.

Kolejne informacje - aktualizacja

Jak udało się ustalić, sprawcą jest 22-letni student trzeciego roku prawa. Dowiedz się więcej: Wiadomo, kto zaatakował siekierą na kampusie UW w Warszawie. Policja ujawnia wstrząsające szczegóły

Do ataku doszło, gdy portierka zamykała drzwi. Poznaliśmy szczegóły makabrycznego ataku: Atak siekierą na kampusie w Warszawie. Tak doszło do masakry. Wstrząsające szczegóły

Studenci są przerażeni: "Ten chłopak spokojnie chodził z siekierą w ręku wokół ciała ofiary".

Rektor i Kolegium Rektorskie UW podjęło decyzję o wprowadzeniu żałoby: Przeczytaj oświadczenie uczelni.

Mamy wstrząsające nagranie sprawcy ataku siekierą na UW. Żołądek podchodzi do gardła

W sprawie bestialskiego ataku głos zabrał Rafał Trzaskowski: Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zamordowanej... Więcej tutaj.

W ujęciu sprawcy uczestniczyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa (SOP).

