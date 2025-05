Masakra siekierą na kampusie UW. Rektor: 8 maja ogłaszam dniem żałoby

Atak siekierą na kampusie w Warszawie. Tak doszło do masakry. Wstrząsające szczegóły

W środę na Uniwersytecie Warszawskim doszło do bestialskiego morderstwa pracownicy portierni. Policja zatrzymała sprawcę. To 22-letni student trzeciego roku prawa. Zebraliśmy wszystkie informacje tutaj: Odcięta głowa kobiety na kampusie w Warszawie?! Doszło do ataku siekierą. Zatrzymano 22-latka

W związku z tragedią, rektor UW ogłosił dzień żałoby na uczelni. Jutro, 8 maja 2025 roku, zajęcia zostają odwołane, a społeczność akademicka będzie w zadumie wspominać zmarłą koleżankę. To wyraz solidarności i szacunku dla ofiary oraz jej rodziny.

"Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza Koleżanka, Pracownica UW. Sprawca został ujęty. Rodzinie i najbliższym wyrażamy ogromny żal i współczucie. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej. W związku z zaistniałą sytuacją dzień jutrzejszy 8 maja 2025 roku ogłaszam dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim. W imieniu całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego" - napisał w oświadczeniu Rektor i Kolegium Rektorskie UW.