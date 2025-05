Wiadomo, kto zaatakował siekierą na kampusie UW w Warszawie. Nowe informacje o sprawcy

Atak siekierą na kampusie UW. Zamordowano kobietę. Informacje o sprawcy

- Zatrzymany został mężczyzna, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. To 22-letni obywatel Polski. Jedna osoba nie żyje, druga z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Na miejscu pracują Prokuratorzy oraz Policjanci. Czynności w toku - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Zatrzymany został mężczyzna, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął… pic.twitter.com/4Zw2SXuObJ— Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 7, 2025

Informacja o ataku na kampusie UW w Warszawie wstrząsnęła całą Polską w środę (7.05.2025 r.) wieczorem.

AKTUALIZACJA: Sprawca to 22-letni student trzeciego roku prawa. „Ten chłopak spokojnie chodził z siekierą w ręku wokół ciała ofiary” - relacjonował jeden ze studentów. Świadkowie zdarzenia mówili, że majaczył. Zdawał się być niepoczytalny. Wyciekło wstrząsające nagranie z ataku.

