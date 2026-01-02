Nowe miasta na mapie Polski od 2026 roku. Historyczny moment i nowy rozdział w ich rozwoju

2026-01-02 9:57

Z początkiem 2026 roku zmieniła się mapa administracyjna Polski. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów sześć miejscowości oficjalnie uzyskało status miasta. To ważna decyzja dla lokalnych społeczności, która otwiera nowy etap w rozwoju samorządowym i gospodarczym.

Wsie, które od 2026 są miastami.

Autor: wikimedia.org

Nadanie praw miejskich to nie tylko kwestia prestiżu. Zmiana statusu niesie za sobą szereg praktycznych korzyści, w tym wzmocnienie pozycji samorządu lokalnego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych przeznaczonych dla obszarów miejskich. Dla wielu miejscowości ma to również wymiar symboliczny. W części przypadków jest to przywrócenie praw miejskich utraconych w przeszłości.

W 2026 roku status miasta otrzymały następujące miejscowości w Polsce:

  • Janów Podlaski – gmina Janów Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie
  • Stanisławów – gmina Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie
  • Małkinia Górna – gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie
  • Staroźreby – gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie
  • Branice – gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie
  • Janów – gmina Janów, powiat częstochowski, województwo śląskie

Decyzja Rady Ministrów oznacza formalne włączenie tych miejscowości do grona polskich miast i wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.

Jak wygląda procedura nadania statusu miasta?

Proces uzyskiwania praw miejskich jest wieloetapowy i wymaga zaangażowania lokalnej społeczności. Kluczowe elementy procedury obejmują m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, podjęcie uchwały przez Radę Gminy, zaopiniowanie wniosku przez wojewodę. Podczas rozpatrywania wniosku analizowane są m.in. poziom infrastruktury, charakter zabudowy, funkcje miejskie oraz aktywność zawodowa mieszkańców. Spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych jest warunkiem koniecznym do uzyskania statusu miasta.

Dla Janowa Podlaskiego, Branic, Janowa, Stanisławowa, Małkini Górnej i Staroźreb 1 stycznia 2026 roku zapisał się jako data o znaczeniu historycznym. Uzyskanie statusu miasta otwiera przed tymi miejscowościami nowe możliwości rozwoju i wpływa na ich przyszłą pozycję w strukturze administracyjnej kraju.

Białystok
10 zdjęć
