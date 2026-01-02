Burger King® wchodzi do Galerii Wileńskiej w Warszawie! Na miejscu czekają atrakcje i darmowe burgery

Materiał sponsorowany

Już 8 stycznia Burger King® otworzy w Galerii Wileńskiej swoją 10. restaurację w stolicy. Marka, znana z kultowych Whopperów® i grillowania na ogniu, zaprosi gości do przestrzeni w kolejnym centrum handlowym w mieście. Z tej okazji przygotowano wyjątkowe atrakcje, takie jak darmowe burgery dla pierwszych 100 osób i strefa z retro automatami do gier, w której będzie można zgarnąć nagrody.

Burger King wchodzi do Galerii Wileńskiej w Warszawie! Na miejscu czekają atrakcje i darmowe burgery

Autor: Marcin Klimczak/ Materiały prasowe

Nowy lokal powstanie w Galerii Wileńskiej położonej przy ul. Targowej 72, w samym sercu Pragi-Północ. Dzięki połączeniu z Dworcem PKP Warszawa Wileńska i bliskości stacji metra M2 jest to jeden z najbardziej ruchliwych punktów w okolicy, z którego codziennie korzystają tysiące osób.  Restauracja będzie zlokalizowana na II poziomie w strefie food court, wzbogacając ofertę gastronomiczną centrum handlowego o popularną propozycję dla miłośników burgerów.

Z okazji otwarcia Burger King® przygotował dla gości strefę automatów z kultowymi grami, w której będzie można rywalizować o nagrody i poczuć klimat salonów arcade. To również doskonały moment, by spróbować słynnych burgerów grillowanych na prawdziwym ogniu – także w wersji plant-based – oraz innych różnorodnych pozycji z menu.

100 burgerów dla 100 pierwszych gości

Oficjalne otwarcie restauracji w Galerii Wileńskiej odbędzie się w czwartek 8 stycznia o godz. 10:00. Pierwsze 100 osób, które tego dnia pojawi się w lokalu, otrzyma darmowego Whoppera® – kultowego burgera marki, który zyskał sławę na całym świecie. Dla odwiedzających przygotowano także możliwość całodniowej zabawy na retro automatach do gier.

Zależy nam, aby Burger King® był dostępny tam, gdzie są nasi goście. Na Pradze-Północ do tej pory nie mieliśmy lokalu, a wielu mieszkańców tej części Warszawy odwiedzało nasze restauracje w innych dzielnicach. Dlatego chcieliśmy pojawić się również tutaj, ułatwiając dostęp do oferty. To dziesiąta restauracja Burger King® w stolicy – cieszymy się, że od teraz będziemy bliżej mieszkańców tej części miasta – mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King®.

Link do wydarzenia na Facebooku: Nowy Burger King w Warszawie - oficjalne otwarcie!

Burger King wchodzi do Galerii Wileńskiej w Warszawie! Na miejscu czekają atrakcje i darmowe burgery

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Burger King® na polskim rynku działa nieprzerwanie od 2007 roku, gdzie sukcesywnie się rozwija i obecnie liczy 80 restauracji. W 2022 roku master franczyzobiorcą Burger King została firma Rex Concepts, która odpowiada za markę nie tylko w Polsce, ale także w Czechach oraz Rumunii. Rex Concepts koncentruje się na inwestycjach w nowoczesne technologie, rozbudowie sieci lokali oraz podnoszeniu standardów obsługi, co pozwala marce Burger King® odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku.

Materiał Sponsorowany

