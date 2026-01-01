Nowe zasady w Strefie Czystego Transportu w Warszawie. Tym autem już nie wjedziesz do centrum

Od początku 2026 roku w Warszawie obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne zasady Strefy Czystego Transportu.

Zakaz wjazdu dotyczy teraz starszych pojazdów benzynowych (sprzed 2000 r.) i diesli (powyżej 17 lat), ale są wyjątki dla mieszkańców i seniorów.

Sprawdź, kto może wjechać do strefy bez obaw, jakie kary grożą za złamanie przepisów i kiedy mieszkańcy Warszawy zostaną objęci nowymi obostrzeniami!

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Kolejne obostrzenia dla kierowców

Od początku 2026 zaczęły funkcjonować nowe zasady w Strefie Czystego Transportu, ograniczonej ulicami: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskimi, Trasą Łazienkowską, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną i torami kolejowymi wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do al. Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z harmonogramem przyjętym w momencie wprowadzenia strefy w 2024 r., poszerzona została grupa pojazdów objętych zakazem wjazdu do SCT. Nie wjadą tu już pojazdy wyprodukowane przed 2000 rokiem (które mają dziś 26 lat) lub niespełniające normy Euro 3 i te z silnikiem Diesla (maksymalny wiek pojazdu - 17 lat).

- Obostrzenia wciąż nie będą dotyczyć mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie, jeśli ich pojazd był zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 r. oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 r. - zwraca uwagę rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Nie dotyczy to osób z niepełnosprawnościami i służb. Warszawiacy zostaną objęci zakazem wjazdu do STC dopiero za dwa lata - od 2028 r.

Jakie kry za złamanie zasad SCT?

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi do 500 zł mandatu, ale nie jest ich na razie wiele, bo straż miejska może wypisać mandat kierowcy dopiero, gdy złamie zakaz piąty raz.

Cztery wjazdy w ciągu roku nie będą karane. Pierwszy mandat strażnicy miejscy wystawili dopiero w połowie listopada 2025 r. - a więc po ponad roku funkcjonowania strefy. 500 zł musiał zapłacić kierowca złapany na piątym wjeździe do STC na Pradze-Północ.

