W Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Co to oznacza dla kierowców?

NIE UDAŁO SIĘ GO URATOWAĆ

Ograniczenia wjazdu do Strefy Czystego Transportu dotyczą pojazdów z silnikami benzynowymi, w tym LPG, które mają więcej niż 27 lat i nie spełniają wymogów EURO 2 oraz samochody z silnikiem diesla, również LPG, które są starsze niż 19 lat lub nie spełniają normy EURO 4. To jednak dopiero pierwszy etap. Kolejne wdrożenia nastąpią w 2026 roku. Wtedy do strefy nie wjadą samochody z silnikiem benzynowym wyprodukowane przed 2000 rokiem oraz diesle wyprodukowane przed 2009 rokiem.

Przez pierwsze 3,5 roku z ograniczeń wjazdu zostaną zwolnieni mieszkańcy Warszawy rozliczający podatki w mieście. W praktyce wymogami objęte zostanie jedynie 3% pojazdów. − Dodatkowo wszystkie osoby, które ukończyły 70 rok życia oraz osoby z niepełnosprawnościami mogą złożyć wniosek przy ul. Chmielnej 124 i ubiegać się o bezterminowe zwolnienie z wymogów SCT. Zostaną im przekazane specjalne nalepki potwierdzające uprawienie do wjazdu − przekazał Jakub Dybalski, rzecznik stołecznego ZDM.

i Autor: um.warszawa.pl Strefa Czystego Transportu

Podobne nalepki powinni mieć również inni kierowcy. Te jednak nie będą obowiązkowe. − Nikomu do niczego są nie potrzebne. Mamy możliwość weryfikacji uprawnienia przez kontakt z Centralną Ewidencją Pojazdów i bazę, którą sami wygenerujemy − mówił Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM. Wykroczeniem, karanym mandatem w wysokości 500 złotych będzie wjazd do SCT bez uprawnień. Kontrole będzie prowadziła straż miejska oraz policja.

Od wymogów wjazdu do SCT przewidziane są wyjątki. Dotyczą służb, pojazdów, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością, czy też autobusów szkolnych. Po strefie poruszać się mogą pojazdy zabytkowe i historyczne a także specjalne − jak karawan czy pomoc drogowa. Gmina może również zezwolić na okazjonalny wjazd do strefy – do wykorzystania przez 4 dni w roku.

Na granicach stref umieszczono specjalne znaki drogowe. Jak zapowiada miasto, nie planowany jest montaż szlabanów.