i Autor: Materiały prasowe Strefa Czystego Transportu w Warszawie od lipca 2024. Jakie granice?

Gdzie nie wjadą auta ze starymi dieslami

Strefa Czystego Transportu w Warszawie będzie dwukrotnie większa! Granice i terminy zakazu wjazdu dla starych diesli

Warszawska Strefa Czystego Transportu, czyli zakaz wjazdu dla starych aut z silnikiem diesla obejmie większy obszar niż pierwotnie zakładali urzędnicy. Za to seniorzy mieszkający na terenie objętym strefą nie będą musieli do śmierci wymieniać auta. A mieszkańcy z rejonu strefy dostaną na to 4 lata – do 2028 r. To efekt konsultacji i analiz przeprowadzonych przez urzędników.