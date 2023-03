i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

REWOLUCJA NA DROGACH W STOLICY

Strefa Tempo 30 w Warszawie dopiero po 2025 roku. Zakaz wjazdu dla starych diesli w 2024

Rada Warszawy zadecydowała czwartek (9 marca) o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To tylko jedna z szeregu rewolucyjnych decyzji dotyczących ruchu samochodowego w stolicy, jakie planuje ekipa Rafała Trzaskowskiego. Prezydentowi - jak słyszymy - szczególnie zależy na zakazie wjazdu starych samochodów do centrum. A radni są niechętni uspokajaniu ruchu w ramach Tempa 30. Jest kompromis.