Zakaz wjazdu diesli do centrum Warszawy! Trzaskowski ujawnia datę ograniczeń starych samochodów i szczegóły komunikacyjnej rewolucji w stolicy

Rafał Trzaskowski o komunikacyjnej rewolucji w stolicy

Prezydent Trzaskowski od początku kadencji konsekwentnie przypomina co pewien czas o nadchodzącym zakazie wjazdu smrodzących samochodów do centrum. Mówił też o tym w jednym z wywiadów dla "Super Expressu", przedstawiając wyzwania na przyszłość. - Żeby poprawić jakość powietrza w stolicy, zlikwidujemy wszystkie kopciuchy. Ale to nie wystarczy. Trzeba też ograniczyć ruch samochodowy, przede wszystkim w centrum miasta. Myślimy o tym, żeby powoli wyrzucać z centrum miasta te najbardziej kopcące, najstarsze samochody dieslowskie – mówił. Wszystko wskazuje na to, że urzędnicy w warszawskim ratuszu wreszcie dojrzeli do tej decyzji.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pozwoliła samorządom ustanawiać własne zasady wjazdu do tzw. „stref czystego transportu”. Mogą wprowadzać zakaz wjazdu do centrów miast dla starszych diesli i aut benzynowych oraz wprowadzać dodatkowe opłaty za wjazd.

- Wydaje się, że ograniczenie wjazdu dla aut ze starym dieslem powinno obowiązywać w całym Śródmieściu. A na pewno na Starówce. Chcemy, by decyzja w tej sprawie zapadła do końca tego roku – mówiła „Super Expressowi” niespełna rok temu radna Renata Niewitecka, szefowa Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy.

Mieszkańcy Warszawy są za czy przeciw?

Ratusz przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu w Warszawie strefy czystego transportu zlecił konsultacje w sprawie tej komunikacyjnej rewolucji na stołecznych drogach. Do rozstrzygnięcia była m.in. kwestia jak starych aut miałoby ograniczenie dotyczyć - co najmniej 15-letnich, czy 20-letnich i starszych?

"Trzech na czterech mieszkańców Warszawy uważa, że władze miasta powinny wprowadzić strefę ograniczającą wjazd na jej obszar dla najbardziej zanieczyszczających pojazdów. Co czwarty badany chciałby, aby strefa czystego transportu objęła całe miasto, co trzeci – tylko ścisłe centrum, a blisko połowa wybiera jeden z pośrednich wariantów. Główną obawą dla utworzenia SCT (strefy czystego transportu) jest w konsekwencji większe zatłoczenie transportu publicznego – wskazuje na nie 59 proc. respondentów. Główną korzyścią oczekiwaną przez 80 proc. badanych jest po prostu fakt, że powietrze w Warszawie będzie czystsze" - podał ratusz.

Prezydent Warszawy zdradził konkrety

W środę, 25 stycznia, prezydent Rafał Trzaskowski na nieformalnym spotkaniu z dziennikarzami zapowiedział wreszcie konkrety. - Londyn Antwerpia, Berlin, kilka miast włoskich decyduje się na zakaz wpuszczania trujących samochodów do centrum. W Warszawie przedsięwzięcie jest zaplanowane na etapy, na lata, żeby dać klarowny sygnał, że kupowanie starych diesli się po prostu nie opłaca jeśli chcemy walczyć z ociepleniem klimatycznym - mówi prezydent Rafał Trzaskowski. - Jeden samochód dieslowski potrafi truć tak jak setki nowych aut - dodaje prezydent. W Polsce takie plany ma Kraków i Warszawa. Dziś (25 stycznia) rozpoczynają się konsultacje.

Według planów władz miasta Strefa Czystego Transportu zacznie działać 1 lipca 2024 r. Dwa kolejne etapy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. i 1 stycznia 2028 r. Następne zaplanowano na rok 2030 i 2032.

Jakie wymogi będą musiały wówczas spełniać auta wjeżdżające do Strefy w Warszawie? W lipcu 2024 r. do Strefy mogłyby wjechać auta benzynowe młodsze niż 27 lat (minimalna norma emisji Euro 2) oraz diesle mające mniej niż 18 lat (minimalna norma emisji Euro 4). Dwa lata później auto benzynowe będzie mogło mieć nie więcej niż 25 lat, a diesel maksymalnie 16 lat. Z kolei w 2028 r. do Strefy nie mogłyby wjechać samochody benzynowe starsze niż 22 lata oraz diesle starsze niż 15 lat.

Wymogi te będą egzekwowane przez straż miejską i policję. Co ważne, wszyscy - i turyści i mieszkańcy - mają stosować się do tych samym zasad. Ratusza zapowiedział również, że na ulicach Warszawy mają dominować pojazdy zeroemisyjne. W 2026 roku do wymiany jest aż 200 autobusów.

Co da wprowadzenie SCT w Warszawie?

Zdaniem ratusza takie działanie przede wszystkim spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. ZDM badał natężenie ruchu z udziałem starych samochodów. Wynika z nich, że w pierwszym etapie (lipiec 2024 r.) to wyeliminowanie 2 proc. aut poruszających się po centrum, a co za tym idzie 11 proc. spadku emisji tlenków azotu. Prognozowane efekty do 2032 - to wyeliminowanie prawie 30 proc. aut oraz 80 proc. spadku emisji tlenków azotu.

Ruszają konsultacje z mieszkańcami

Dziś (25 stycznia) rozpoczynają się konsultacje. - W konsultacjach nie będziemy już pytać, czy wprowadzać strefę czystego powietrza tylko jak - deklaruje Trzaskowski. Po rozmowach z mieszkańcami mają być ustalone granice i to czy w pierwszym etapie od razu objąć więcej aut zakazem.

- Zaczynamy konsultacje, ponieważ chcemy przedyskutować tempo i obszar wprowadzania tych zmian. Na razie planujemy tę strefę wprowadzić na ternie tzw. funkcjonalnego centrum, czyli głównie Śródmieścia z częściami przylegających dzielnic. Ale o tym będziemy rozmawiali z warszawiankami i warszawiakami – mówił Rafał Trzaskowski.

Konsultacje mają potrwać 3 miesiące. Kolejne dwa to czas na opracowanie wniosków. Decyzja Rady Warszawy o wprowadzeniu strefy czystego powietrza ma zapaść do końca tego roku.