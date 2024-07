Martwe ptaki na ulicach Warszawy. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyjaśnił, co się dzieje. To ptasia grypa?

Rząd nie ma litości dla kierowców. Planowane są kolejne podwyżki

Całkiem niedawno odbyło się posiedzenie komisji infrastruktury, podczas którego wspomniano o planowanych podwyżkach, które muszą zostać wprowadzone przez rosnące opłaty w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Co jednak zdrożeje? Okazuje się, że wzrost cen ma dotyczyć wydania prawa jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych. Na ten moment opłata za wydanie krajowego prawa jazdy wynosi 100,50 zł, natomiast międzynarodowego 35 zł. W przypadku tablic cena za komplet wynosi 80 zł, a wyrobienie dowodu rejestracyjnego to koszt 54,50 zł. Jak ceny mogą kształtować się po wprowadzeniu podwyżek?

Ceny po podwyżkach. Tyle będziemy musieli wydać na prawo jazdy

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter poinformowała, że w przypadku krajowego prawa jazdy ma nastąpić wzrost cen o ok. 50 proc. oraz o 100 procent dla dokumentu międzynarodowego. To całkiem spora podwyżka, która z pewnością nie wywoła uśmiechu na twarzach nowych kierowców.

Na szczęście ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, więc być może uda się uniknąć wzrostu cen. To ucieszyłoby wielu, bowiem w ostatnim czasie i tak podrożały już same kursy na prawo jazdy. Aktualnie jest to koszt ok. 3,5 tys. zł, więc doliczanie do tego planowanych podwyżek nie wygląda obiecująco. Na konkretne informacje musimy jednak jeszcze poczekać.