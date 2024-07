Nowa linia tramwajowa i autobusowa w Warszawie. Mają nietypowe oznaczenia i rozkład jazdy

i Autor: Krystian Olszewski / Super Express Nowe linie autobusowe w Warszawie. Mają nietypowe oznaczenia i rozkład jazdy

Jak kursują?

Nowa linia tramwajowa i autobusowa wyjechały na ulice Warszawy. Warszawski Transport Publiczny poinformował o uruchomieniu linii "W-Z" i "Ł". Ma to związek ze świętowaniem 75. rocznicy uruchomienia trasy tramwajowej przez most Śląsko-Dąbrowski i tunel pod Starym Miastem oraz 50. rocznicą oddania do użytku Trasy Łazienkowskiej. Specjalne linie kursują tylko w niedzielę, 21 lipca i są obsługiwane taborem zabytkowym.