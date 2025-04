Bestialskie ataki na kobiety w Warszawie. 37-latka zdradził ślad na torebce

ZATRZYMALI GO

Bestialskie ataki na starsze kobiety w Warszawie. Policja zatrzymała podejrzanego. Zdradził go ślad na torebce

Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o serię brutalnych rozbojów na starszych kobietach w Warszawie. Mężczyzna atakował swoje ofiary z zaskoczenia. Jak się okazało, był on również poszukiwany do odbycia kary ponad 5 lat pozbawienia wolności m.in. za rozbój. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Co wiadomo o sprawie?