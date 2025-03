Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Mężczyzna pobity i okradziony w toalecie na Dworcu Centralnym.

Inwazja obcych w Warszawie! Jest ich aż 100 tysięcy. Urzędnicy wynajęli łowców do walki z nimi

Do szokującego zdarzenia doszło we wtorek na terenie Dworca Centralnego w Warszawie. Waldemar K. wszedł za przypadkowym mężczyzną do toalety mieszczącej się w jednej z restauracji. Tam, wykorzystując element zaskoczenia, brutalnie zaatakował swoją ofiarę. Pobity i okradziony mężczyzna natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i sporządzili rysopis sprawcy.

Dzięki szybkiej reakcji i sprawnej pracy policjantów, Waldemar K. został zatrzymany już następnego dnia. Wywiadowcy z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie rozpoznali go spacerującego w parku przy Pałacu Kultury i Nauki. Do zatrzymania doszło około godziny 21:15. Podczas przeszukania, przy mężczyźnie ujawniono mefedron.

Waldemar K. usłyszał zarzut rozboju

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Waldemarowi K. zarzutów rozboju i posiadania narkotyków. Za te przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. W piątek sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie.

Sprawa ta pokazuje, jak ważne jest zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, takich jak dworce kolejowe.