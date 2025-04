Co z papieżem Franciszkiem? "Szkody w płucach mogą być znaczne"

O co mu chodziło?

Papież Franciszek pokazał się wiernym w oknie. Niespodzianka na Placu św. Piotra

Papież Franciszek zrobił niespodziankę wiernym! Dziś, w niedzielę 6 kwietnia nieoczekiwanie pojawił się na placu Świętego Piotra na zakończenie mszy dla chorych i pracowników służby zdrowia z okazji Roku Świętego. Wcześniej nikt nie zapowiadał obecności papieża, wierni byli zaskoczeni!

"Dobrej niedzieli dla wszystkich, bardzo dziękuję" - powiedział papież. Widać było, że nie jest jeszcze w pełni zdrowy, miał kaniulę nosową do podawania tlenu. Wierni wiwatowali i cieszyli się widokiem Ojca Świętego, wśród zgromadzonych było widać osoby trzymające polskie flagi. Od 23 marca papież Franciszek przebywa już nie w szpitalu, a w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka od początku swojego pontyfikatu.

Wierni zastanawiają się, co dalej z Ojcem Świętym. Niedawno niepokojące słowa na temat stanu zdrowia papieża Franciszka padły z ust włoskiego lekarza. Ordynator wydziału chorób zakaźnych szpitala San Martino w Genui profesor Matteo Bassetti powiedział agencji Adnkronos, że Ojca Świętego czeka długa rekonwalescencja, a intensywna tlenoterapia wysokoprzepływowa prowadzona od 14 lutego ma poważne skutki uboczne. "Poprawa obrazu klinicznego papieża z punktu widzenia infekcji była oczekiwana. Terapia antybiotykowa zadziałała i ważna jest także poprawa oddechowa w sytuacji długiego i trudnego powrotu do zdrowia. Ale uwaga, bo szkody, jakie zostawia tlen w miąższu płucnym mogą być znaczne" - powiedział profesor. "Będzie to jednak długo trwać. Potrzebna jest cierpliwość, lecz papież pokazał wielką odwagę i wytrwałość" - mówił lekarz.

The Press Office says Pope Francis continues to show clinical improvements as he recovers at his residence in the Casa Santa Marta, following his hospitalization for a polymicrobial infection that resulted in bilateral pneumonia.https://t.co/TVuXY9YSpZ pic.twitter.com/IdIAoSWvDY— Vatican News (@VaticanNews) April 4, 2025