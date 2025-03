Nagłe oświadczenie rodziny królewskiej. Chodzi o papieża Franciszka

Król Karol III i królowa Camilla przełożyli planowaną na 8 kwietnia wizytę w Watykanie. Ojciec Święty jest jeszcze zbyt słaby

Spotkanie najważniejszych przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej z papieżem Franciszkiem jednak nie dojdzie do skutku! Pałac Buckingham wydał smutne oświadczenie związane z Ojcem Świętym. Król Karol III i królowa Camilla postanowili przełożyć planowaną na 8 kwietnia wizytę w Watykanie. I tak przyjadą jednak do Włoch w dniach 7-10 kwietnia, odwiedzą m.in. Rzym i Rawennę. Na krótko przed wypisem Ojca Świętego ze szpitala informowano, że spotkanie może dojść do skutku w związku z poprawą stanu papieża. Jednak jego rekonwalescencja oznacza konieczność unikania wizyt i kontaktów z ludźmi, nawet z koronowanymi głowami. Papież musi też odpoczywać przez co najmniej dwa miesiące, więc jego bezpośrednie uczestnictwo w świętach wielkanocnych też stanęło pod znakiem zapytania. Możliwe, że tylko pobłogosławi wiernych z okna.

Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego, walczył o życie. 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli

Papież Franciszek 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli, gdzie przebywał od 14 lutego najpierw z zapaleniem oskrzeli, a potem płuc. Wcześniej pokazał się wiernym w szpitalnym oknie, unosząc kciuk do góry i słabym głosem dziękując za wsparcie, potem machał do ludzi z samochodu. Był wtedy widziany publicznie po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia hospitalizacji. Jak pamiętamy, Ojciec Święty w szpitalu toczył walkę o życie. Na przełomie lutego i marca stan Franciszka medycy określali jako krytyczny z powodu obustronnego zapalenia płuc i kryzysów oddechowych. W pewnym momencie ogłoszono nawet, że "zdecydują najbliższe godziny". Od 8 marca informowano o stopniowym poprawianiu się stanu zdrowia papieża.

