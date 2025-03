Król Karol III odwiedzi papieża Franciszka? Przełomowe doniesienia

Oh là là!

Papież Franciszek może spotkać się z królem Karolem III na początku kwietnia. "Myślę, że jest taka możliwość, że uda się to zorganizować"

Papież Franciszek czuje się już na tyle dobrze, że może spotkać się z królem Karolem III. Takie przełomowe doniesienia na temat Ojca Świętego przekazuje Ansa, powołując się na wypowiedź ważnego duchownego. Archiprezbiter bazyliki Świętego Piotra kardynał Mauro Gambetti powiedział, że jest bardzo możliwe, iż zaplanowane na 7-10 kwietnia spotkanie z brytyjskim królem Karolem III i jego małżonką Camillą jednak nie zostanie odwołane i odbędzie się. "Jeśli zostało zapowiedziane, to myślę, że jest taka możliwość, że uda się to zorganizować" - stwierdził duchowny. "Widziałem zdjęcie. Stan (zdrowia Franciszka) poprawia się. Wiem, że tak jest, trzeba mieć cierpliwość. Ja od samego początku jestem pełen ufności, nadziei. Dużo się modlimy. Czekamy, aż wróci, tego pragniemy" - podkreślił archiprezbiter. Nie wiadomo, czy spotkanie odbyłoby się w szpitalu, czy w innym miejscu.

Papież trafił do szpitala 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, ale rozwinęło się zapalenie płuc. Mówiono nawet o zagrożeniu życia

Stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się od 8 marca. Choć nadal nie ma mowy o wypisie z Polikliniki Gemelli, to dzięki fizjoterapii Ojciec Święty czuje się o wiele lepiej, niż choćby dwa tygodnie temu. Nowe komunikaty mówią o zmniejszeniu dawek podawanego papieżowi dodatkowego tlenu, niekiedy Franciszek w ogóle nie potrzebuje już wspomagania tego rodzaju. Papież trafił do szpitala 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, ale rozwinęło się zapalenie płuc. Mówiono nawet o zagrożeniu życia i stanie krytycznym. Dziś lekarze podkreślają stabilność stanu zdrowia Ojca Świętego. Dlatego komunikaty Stolicy Apostolskiej przestały pojawiać się dwukrotnie każdego dnia, teraz Watykan publikuje je raz na parę dni. Mimo to codziennie wieczorem na Placu Świętego Piotra nadal odprawiany jest różaniec za zdrowie Franciszka.

