Gdy matka staje się katem. Najgorsze zbrodnie polskich dzieciobójczyń

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-12-25 18:42

Dały życie, a stały się grabarzami. Historie dzieci mordowanych, głodzonych, duszonych i ukrywanych przez własne matki do dziś wywołują dreszcze. Polska zna takie sprawy aż za dobrze. Jedne wyszły na jaw przypadkiem, inne po latach kłamstw, łez i medialnych spektakli. Poniżej przypominamy najgorsze zbrodnie.

Super Express Google News
  • Wstrząsające zbrodnie polskich matek na własnych dzieciach.
  • Artykuł ujawnia historie zaniedbań, morderstw i ukrywania ciał.
  • Poznaj mroczne motywy i szczegóły tych niewyobrażalnych tragedii.

Gdy matka staje się katem

Macierzyństwo to synonim troski, czułości i bezwarunkowej miłości. Tym większy szok, gdy okazuje się, że to właśnie matka była ostatnią osobą, którą dziecko widziało przed śmiercią. W polskich aktach sądowych takich spraw jest więcej, niż chcielibyśmy przyznać. Od noworodków zabijanych tuż po porodzie, przez dzieci latami bite i głodzone, aż po makabryczne przypadki ukrywania ciał w piwnicach, szafach czy… beczkach.

Schemat często wygląda podobnie. Ciąża ukrywana przed światem, poród w samotności, strach przed reakcją rodziny albo partnera. Potem decyzja, która zmienia wszystko. Śledczy i biegli wielokrotnie podkreślali, że w takich sprawach nie ma jednego motywu. Pojawiają się wątki depresji poporodowej, zaburzeń psychicznych, skrajnej niewydolności wychowawczej, ale też chłodnej kalkulacji i cynizmu.

Szczególne emocje budzą historie, w których prawda wychodzi na jaw po wielu latach. Robotnicy robiący remont, przypadkowe odkrycie podczas sprzątania piwnicy, fetor wydobywający się z pojemnika, który „od zawsze tam stał”. W takich momentach spokojne dotąd domy zamieniają się w miejsca zbrodni, a sąsiedzi z niedowierzaniem słuchają, co działo się za ścianą.

ZŁO - Katarzyna Waśniewska

Polecany artykuł:

Emilka z Siedlec umierała sześć miesięcy. Nowe porażające ustalenia śledczych w…

Łzy przed kamerami i gra na emocjach

Były też sprawy, w których matki przez długi czas skutecznie grały role ofiar. Publiczne apele, płacz przed kamerami, oskarżenia wobec nieistniejących sprawców. Dopiero żmudne śledztwa, sprzeczne zeznania i dowody rzeczowe obnażały prawdę. 

Śmierć przez zaniedbanie

Są również przypadki mniej brutalne, ale równie tragiczne: dzieci umierające z powodu chorób, których nikt nie leczył, bo „samo przejdzie”, maluchy pozostawione bez jedzenia, opieki i podstawowej higieny. Tu nie było jednego momentu zbrodni - była powolna droga do śmierci, której można było zapobiec.

Zawiódł system

Psycholodzy podkreślają, że każda z tych spraw to także pytanie o odpowiedzialność systemu. Gdzie byli sąsiedzi, lekarze, szkoły, opieka społeczna? Dlaczego sygnały ostrzegawcze bywały ignorowane? Odpowiedzi rzadko są proste, ale jedno pozostaje niezmienne: ofiary nie miały szansy się obronić.

Te historie nie są po to, by epatować okrucieństwem. To mroczne przypomnienie, że największe dramaty często rozgrywają się w czterech ścianach, tuż obok nas - tam, gdzie dziecko powinno czuć się najbezpieczniej. Konkretne sprawy znajdziesz w naszej galerii. Każda z nich to osobny koszmar, który wydarzył się naprawdę.

Polecany artykuł:

Półtora roku za zabicie własnego dziecka. 19-latka przyniosła do szpitala nowor…
Wyrodne matki
19 zdjęć
Sonda
Czy kara za zabicie dziecka powinna być wyższa niż za zabicie dorosłego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECIOBÓJSTWO
SPRAWY KRYMINALNE