Wstrząsające!

Emilka z Siedlec umierała sześć miesięcy. Nowe porażające ustalenia śledczych w sprawie śmierci 3-latki

Na jaw wychodzą nowe, przerażające fakty w sprawie śmierci trzyletniej Emilki. Klaudia G. (26 l.), matka dziewczynki, została oskarżona o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, co doprowadziło do śmierci dziecka. Jak ustalili śledczy, Emilka umierała przez pół roku, a jej matka w tym czasie bawiła się i imprezowała. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-latce, której grozi surowa kara. Reporter "Super Expressu" dotarł do Kotunia, gdzie spoczywa dziecko.