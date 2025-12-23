Tak będą wyglądały święta Leona XIV! Boże Narodzenie w Watykanie

Tak będzie wyglądało pierwsze Boże Narodzenie Leona XIV jako papieża. Harmonogram wydarzeń w Watykanie

Papież Leon XIV po raz pierwszy będzie przewodniczył watykańskim uroczystościom Bożego Narodzenia. Już na starcie pontyfikatu zdecydował się na pewne zmiany w ich przebiegu. Najważniejsza z nich to przywrócenie porannej mszy 25 grudnia, która nie była odprawiana w Watykanie od czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Przed intensywnym okresem świątecznym papież wypoczywa w rezydencji w Castel Gandolfo. Do Watykanu wróci we wtorek, 23 grudnia wieczorem. W środę, w Wigilię Bożego Narodzenia, nie odbędzie się audiencja generalna, za to o godzinie 22. w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się pasterka pod przewodnictwem papieża. Msza zakończy się jeszcze przed północą. W ostatnich latach, za pontyfikatu Franciszka, pasterka odprawiana była o 19.30. Nabożeństwo sprawowane nocą zniknęło z watykańskiego kalendarza po śmierci Jana Pawła II.

25 grudnia Leon XIV o godzinie 10. odprawi poranną mszę w bazylice watykańskiej

Również 25 grudnia Leon XIV wraca do tradycji sprzed lat. O godzinie 10. odprawi poranną mszę w bazylice watykańskiej. Następnie, w południe, z balkonu bazyliki Świętego Piotra – tego samego, na którym pojawił się 8 maja tuż po konklawe – wygłosi świąteczne orędzie. Papież złoży życzenia wiernym zgromadzonym na placu Świętego Piotra i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi. W drugi dzień Świąt, obchodzony jako uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, Leon XIV spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w południe.

Okres świąteczno-noworoczny w Rzymie będzie jednocześnie czasem zamykania Roku Świętego, zainaugurowanego przed rokiem w Wigilię przez papieża Franciszka. Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest Franciszek. Ceremonii będzie przewodniczył archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas. 27 grudnia Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie, katedrze biskupa Rzymu, zamknie wikariusz generalny diecezji rzymskiej kardynał Baldassare Reina. Dzień później, 28 grudnia, podobny obrzęd w bazylice św. Pawła za Murami poprowadzi jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

W ostatnim dniu roku, 31 stycznia papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej, a o godzinie 17. będzie przewodniczył tradycyjnym nieszporom w bazylice Świętego Piotra. Nie wiadomo jeszcze, czy – wzorem Franciszka – uda się później do szopki na placu Świętego Piotra, by pobłogosławić wiernych. 1 stycznia, w Światowy Dzień Pokoju, Leon XIV odprawi mszę o godzinie 10. w bazylice watykańskiej, a w południe poprowadzi modlitwę Anioł Pański. Uroczystości zakończą się 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego. Tego dnia papież zamknie Drzwi Święte w bazylice watykańskiej, czym formalnie zakończy Rok Święty. Odprawi mszę i spotka się z wiernymi w południe. Już dzień później Leon XIV zwoła nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.

