Tak będą wyglądały święta Leona XIV! Boże Narodzenie w Watykanie

2025-12-23

To pierwsze Boże Narodzenie z nowym papieżem! Leon XIV postanowił wprowadzić do świątecznych obchodów w Watykanie pewne zmiany. Przywrócił choćby poranną mszę odprawianą 25 grudnia, która nie była odprawiana od czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Jak będzie wyglądało Boże Narodzenie papieża Leona XIV, jaki jest program najważniejszych wydarzeń w Watykanie?

Papież Leon XIV po raz pierwszy będzie przewodniczył watykańskim uroczystościom Bożego Narodzenia. Już na starcie pontyfikatu zdecydował się na pewne zmiany w ich przebiegu. Najważniejsza z nich to przywrócenie porannej mszy 25 grudnia, która nie była odprawiana w Watykanie od czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Przed intensywnym okresem świątecznym papież wypoczywa w rezydencji w Castel Gandolfo. Do Watykanu wróci we wtorek, 23 grudnia wieczorem. W środę, w Wigilię Bożego Narodzenia, nie odbędzie się audiencja generalna, za to o godzinie 22. w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się pasterka pod przewodnictwem papieża. Msza zakończy się jeszcze przed północą. W ostatnich latach, za pontyfikatu Franciszka, pasterka odprawiana była o 19.30. Nabożeństwo sprawowane nocą zniknęło z watykańskiego kalendarza po śmierci Jana Pawła II.

25 grudnia Leon XIV o godzinie 10. odprawi poranną mszę w bazylice watykańskiej

Również 25 grudnia Leon XIV wraca do tradycji sprzed lat. O godzinie 10. odprawi poranną mszę w bazylice watykańskiej. Następnie, w południe, z balkonu bazyliki Świętego Piotra – tego samego, na którym pojawił się 8 maja tuż po konklawe – wygłosi świąteczne orędzie. Papież złoży życzenia wiernym zgromadzonym na placu Świętego Piotra i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi. W drugi dzień Świąt, obchodzony jako uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, Leon XIV spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w południe.

Okres świąteczno-noworoczny w Rzymie będzie jednocześnie czasem zamykania Roku Świętego, zainaugurowanego przed rokiem w Wigilię przez papieża Franciszka. Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest Franciszek. Ceremonii będzie przewodniczył archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas. 27 grudnia Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie, katedrze biskupa Rzymu, zamknie wikariusz generalny diecezji rzymskiej kardynał Baldassare Reina. Dzień później, 28 grudnia, podobny obrzęd w bazylice św. Pawła za Murami poprowadzi jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

W ostatnim dniu roku, 31 stycznia papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej, a o godzinie 17. będzie przewodniczył tradycyjnym nieszporom w bazylice Świętego Piotra. Nie wiadomo jeszcze, czy – wzorem Franciszka – uda się później do szopki na placu Świętego Piotra, by pobłogosławić wiernych. 1 stycznia, w Światowy Dzień Pokoju, Leon XIV odprawi mszę o godzinie 10. w bazylice watykańskiej, a w południe poprowadzi modlitwę Anioł Pański. Uroczystości zakończą się 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego. Tego dnia papież zamknie Drzwi Święte w bazylice watykańskiej, czym formalnie zakończy Rok Święty. Odprawi mszę i spotka się z wiernymi w południe. Już dzień później Leon XIV zwoła nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. 

