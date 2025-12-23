Dorota Wellman ostro podsumowała Szymona Hołownię! Nie gryzła się w język

Dorota Wellman w podcaście "WojewódzkiKędzierski" bez ogródek ocenia polską scenę polityczną.

Dziennikarka wyraża głębokie rozczarowanie postawą Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego.

Wellman określa politykę jako "bagno" i z przerażeniem komentuje postawę Grzegorza Brauna.

Dorota Wellman przyznała, że początkowo pokładała duże nadzieje w Szymonie Hołowni. Jego późniejsze działania okazały się jednak rozczarowaniem. Dziennikarka zarzuciła mu brak konsekwencji i odejście od zasad, które – jej zdaniem – powinny być fundamentem każdego polityka.

- To, że jest zamaskowanym konserwatystą, wiedziałam od początku. Natomiast to, że będzie zachowywał się tak, jak się zachowuje w tej chwili albo jak zachowywał się do tej pory, no, to jest ogromny dla mnie zawód, bo zasady należy mieć. A tu widać, że ani zasad... nie wiadomo właściwie, po co to było – stwierdziła.

Dziennikarka wyraziła również rozczarowanie postawą Hołowni jako marszałka Sejmu. Początkowo wierzyła, że jego wybór przyniesie zmianę w funkcjonowaniu parlamentu.

- Może to było dla ONZ, który się nie udał i dla paru innych rzeczy. No, myślę, że postępowanie, które budziło naszą nadzieję na początku, kiedy został wybrany marszałkiem Sejmu i myśleliśmy, że ten Sejm będzie trochę inaczej wyglądał... w nim pokładane były nadzieje, niezależnie od sympatii czy ich braku, rozpłynęły się jak lody waniliowe – dodała.

Krytyka Trzaskowskiego

W trakcie rozmowy poruszono również temat ostatnich wyborów prezydenckich. Dorota Wellman nie ukrywała swojego rozczarowania ich wynikami, a także skrytykowała Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej.

- Nie jest łatwo spełniać oczekiwania bardzo dla nas ważne, dla kobiet, dla wszystkich obywateli Polski, kiedy wszędzie są bariery i problemy, których nie da się przekroczyć. Po raz kolejny przegrane wybory prezydenckie, danie d**y na całej rozciągłości w sprawach wyboru prezydenta, to nie do przyjęcia – zaznaczyła dziennikarka.

Dziennikarka stwierdziła, że Rafał Trzaskowski "powinien wiedzieć, że się do tego nie nadaje", co jasno wskazuje na jej negatywną ocenę jego predyspozycji do objęcia urzędu prezydenta. Dorota Wellman nie szczędziła też krytycznych słów pod adresem całej polskiej sceny politycznej. Wyraziła głębokie rozczarowanie postawą wielu polityków, określając politykę mianem "bagna".

- Uważam, że to jest bagno, więc nie należy w nie wstępować, bo człowiek, który wchodzi do bagna, to albo się utopi, albo się zadławi – podsumowała gwiazda TVN, wyrażając swoją frustrację i zniechęcenie obecnym stanem rzeczy.

Przerażenie Braunem

Kuba Wojewódzki przypomniał Dorocie Wellman jej wcześniejsze słowa dotyczące Grzegorza Brauna. Dziennikarka nie kryła przerażenia jego postawą i faktem, że część społeczeństwa popiera jego wizję Polski.

- Przerażające. To jest rzecz, z którą się nie pogodzę i nigdy się na nią nie zgodzę. Muszę obserwować scenę polityczną, bo muszę wiedzieć, co się na niej dzieje. Ale to nie znaczy, że akceptuję takie wybory Polaków i jestem bardzo nimi zmartwiona – powiedziała.

Wypowiedzi Doroty Wellman w podcaście "WojewódzkiKędzierski" stanowią gorzki komentarz do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, odzwierciedlając rozczarowanie i frustrację części społeczeństwa postawą polityków.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Sonda Zgadzasz się z Dorotą Wellman? Tak Średnio Nie Nie wiem