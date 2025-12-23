Sekrety świąt w rodzinie królewskiej! Kto dostał zaproszenie od króla Karola III?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-23 13:18

Kto w tym roku będzie gościł w Sandringham podczas tradycyjnego królewskiego Bożego Narodzenia? Może zabraknąć sporej części krewnych króla Karola III! A wszystko przez skandale, które w ostatnich latach przetaczały się przez pałacowe komnaty. Jednak lista gości, którzy będą gościć przy królewskim stole, jest i tak długa. Brytyjskie media uchylają rąbka tajemnicy. Kto przyjdzie na święta, a kto nie?

Boże Narodzenie u Karola III. Kto zasiądzie przy stole w Sandringham?

Brytyjska rodzina królewska tradycyjnie spędza Boże Narodzenie w rezydencji w Sandringham. Ale tym razem święta zapowiadają się skromniej niż zwykle. Król Karol III konsekwentnie ogranicza listę gości po serii skandali. Kto przyjdzie, a kto nie? Na pewno nie przybędą książę Harry i Meghan Markle, którzy mieszkają za oceanem Również były już książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson spędzą prawdopodobnie ostatnie wspólne święta w Royal Lodge, z którego mają się wyprowadzić w przyszłym roku. Ich córki znalazły się w niezręcznej sytuacji. Księżniczka Beatrice nie przyjdzie - w obliczu skandalu z udziałem rodziców zdecydowała się wyjechać na świąteczny urlop narciarski za granicę z mężem, dziećmi i przyjaciółmi. Podobny dylemat ma księżniczka Eugenia, która wciąż formalnie pozostaje mile widziana w Sandringham, ale może wybrać święta poza Wielką Brytanią.

Przy stole w Sandringham zasiądzie około 40 osób. Królowi mimo wszystko nie zabraknie gości

Mimo nieobecności Yorków i Sussexów lista gości wciąż pozostaje długa. Zmiana zasad wprowadzona jeszcze przez Elżbietę II, dopuszczająca do świątecznego stołu partnerów bez ślubu, sprawiła, że liczba zaproszonych systematycznie rosła. W tym roku, nawet bez Eugenii i jej rodziny, przy stole może zasiąść blisko 40 osób. Będą oczywiście król Karol III i królowa Kamila, książę i księżna Walii z trójką dzieci, a także książę Edward z rodziną. Licznie reprezentowana będzie również linia księżniczki Anny, z jej dziećmi i wnukami. Do grona zaproszonych dołączą także nowi partnerzy, w tym narzeczona Petera Phillipsa, Harriet Sperling. Swoją rodzinę zaprosiła również królowa Kamila. W Sandringham spodziewani są jej syn Tom Parker Bowles z dziećmi, córka Laura Lopes z rodziną oraz siostra Annabel Elliot. Nie zabraknie także przedstawicieli rodziny księżniczki Małgorzaty – stałych bywalców bożonarodzeniowych spotkań. Lady Sarah Chatto z rodziną oraz hrabia Snowdon z dziećmi od lat zajmują swoje miejsca przy świątecznym stole.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE NARODZENIE
RODZINA KRÓLEWSKA