Boże Narodzenie u Karola III. Kto zasiądzie przy stole w Sandringham?

Brytyjska rodzina królewska tradycyjnie spędza Boże Narodzenie w rezydencji w Sandringham. Ale tym razem święta zapowiadają się skromniej niż zwykle. Król Karol III konsekwentnie ogranicza listę gości po serii skandali. Kto przyjdzie, a kto nie? Na pewno nie przybędą książę Harry i Meghan Markle, którzy mieszkają za oceanem Również były już książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson spędzą prawdopodobnie ostatnie wspólne święta w Royal Lodge, z którego mają się wyprowadzić w przyszłym roku. Ich córki znalazły się w niezręcznej sytuacji. Księżniczka Beatrice nie przyjdzie - w obliczu skandalu z udziałem rodziców zdecydowała się wyjechać na świąteczny urlop narciarski za granicę z mężem, dziećmi i przyjaciółmi. Podobny dylemat ma księżniczka Eugenia, która wciąż formalnie pozostaje mile widziana w Sandringham, ale może wybrać święta poza Wielką Brytanią.

Przy stole w Sandringham zasiądzie około 40 osób. Królowi mimo wszystko nie zabraknie gości

Mimo nieobecności Yorków i Sussexów lista gości wciąż pozostaje długa. Zmiana zasad wprowadzona jeszcze przez Elżbietę II, dopuszczająca do świątecznego stołu partnerów bez ślubu, sprawiła, że liczba zaproszonych systematycznie rosła. W tym roku, nawet bez Eugenii i jej rodziny, przy stole może zasiąść blisko 40 osób. Będą oczywiście król Karol III i królowa Kamila, książę i księżna Walii z trójką dzieci, a także książę Edward z rodziną. Licznie reprezentowana będzie również linia księżniczki Anny, z jej dziećmi i wnukami. Do grona zaproszonych dołączą także nowi partnerzy, w tym narzeczona Petera Phillipsa, Harriet Sperling. Swoją rodzinę zaprosiła również królowa Kamila. W Sandringham spodziewani są jej syn Tom Parker Bowles z dziećmi, córka Laura Lopes z rodziną oraz siostra Annabel Elliot. Nie zabraknie także przedstawicieli rodziny księżniczki Małgorzaty – stałych bywalców bożonarodzeniowych spotkań. Lady Sarah Chatto z rodziną oraz hrabia Snowdon z dziećmi od lat zajmują swoje miejsca przy świątecznym stole.