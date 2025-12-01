Upadła księżna zamieszka w oborze! Szok w rodzinie królewskiej

"Daily Mail": dawna księżna Yorku Sarah Ferguson zostanie zesłana do obory w gospodarstwie córki

Sarah Ferguson musi teraz miotać się w rozpaczy po królewskich komnatach! Bo jeśli wierzyć doniesieniom "Daily Mail", niebawem porzuci je, by zamieszkać w wiejskiej oborze. Te szokujące doniesienia pojawiły się na fali spekulacji wokół tego, gdzie właściwie wyprowadzą się były już książę Andrzej ze swoją byłą żoną Sarą Ferguson. Plotki głosiły między innymi, że Andrzej zostanie zesłany do nawiedzonego szkockiego zamczyska, teraz mówi się o ucieczce do... Dubaju, co w przypadku tej postaci jest raczej wątpliwą karą za grzechy, jakich się dopuścił. Fergie jest w znacznie gorszej sytuacji. Nie ma dotąd pójść, a według brytyjskich mediów jej relacje z dorosłymi, mającymi już swoje domy i rodziny córkami nie należą do szczególnie bliskich. Ale jeśli wierzyć nowym doniesieniom "Daily Mail", jedna z tych córek, a konkretnie księżniczka Beatrice, zlitowała się nad matką. Podobno Sarah Ferguson zamieni ogromny, luksusowy Royal Lodge na bardzo skromny budyneczek na terenie posiadłości księżniczki w Cotswolds. Choć to snobistyczne miejsce i o domu w tej lokalizacji marzą wszystkie gwiazdy, to sama zaadaptowana na domek mieszkalny obórka wygląda faktycznie nader skromnie. Niegdyś mieszkały tam krowy, teraz ich miejsce zajmie niegdysiejsza księżna Yorku.

Książę Andrzej to teraz zwykły Andrzej. Nie jest już księciem, a król wyrzucił go z Royal Lodge razem z Fergie

Przełomowe królewskie rozkazy dotyczące bohatera afery Epsteina, księcia Andrzeja i jego byłej żony Sarah Ferguson zostały wydane miesiąc temu. Książę Andrzej nie jest już księciem - żadnym, nie może mówić o sobie "prince Andrew". Fergie nie jest już księżną. To nie wszystko - według doniesień brytyjskich mediów znienawidzony przez Brytyjczyków duet pasożytów i przyjaciół Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell czy Harveya Weinsteina wyniesie się wreszcie z Royal Lodge do końca roku. W tej 32-pokojowej rezydencji na terenie Windsoru Andrzej i Fergie mieszkają razem od lat mimo rozwodu przeprowadzonego jeszcze w 1996 roku i od ponad dwudziestu lat nie płacą czynszu. Siedzą tam jeszcze (choć już na walizkach), choć już lata temu Andrzej przestał być pracującym członkiem rodziny królewskiej. „Jego Wysokość wszczął dziś formalny proces mający na celu odebranie tytułu, tytułu i odznaczeń księciu Andrzejowi. Książę Andrzej będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor” - ​​napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Revealed: The VERY unroyal 'granny annexe' at Princess Beatrice's £3.5m Cotswolds mansion ostracised Fergie may soon call home https://t.co/DTlrssQa3n— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 30, 2025

