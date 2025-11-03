Były książę Andrzej zamieszka w Dubaju?! Luksus poraża

Zofia Dąbrowska
2025-11-03 7:20

Były książę Andrzej ucieknie z Wielkiej Brytanii do Dubaju?! Takie plotki opisuje "Daily Mail". Podobno pomocną dłoń wyciągnął do upadłego eks księcia dubajski szejk! Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, miał zaoferować Andrzejowi zamieszkanie w luksusowej willi o wartości około 60 milionów złotych, należącej do dubajskiej rodziny królewskiej.

Dubajski szejk chce pomóc byłemu księciu Andrzejowi! Zaoferował mu luksusową willę

Były książę Andrzej będzie się pławił w luksusach w Dubaju? Parę dni temu Pałac Buckingham ogłosił, że z powodu afery Epsteina książę Andrzej nie będzie już księciem, tylko zwykłym Andrzejem i będzie musiał wkrótce wynieść się z rezydencji Royal Lodge w Windsorze. Plotki na temat tego, gdzie się wyprowadzi, mnożą się każdego dnia. Brytyjskie media pisały o zesłaniu do nawiedzonego szkockiego zamczyska lub nawet do Transylwanii, gdzie król też ma swoje włości. Inne doniesienia mówiły o Sandringham, a teraz pojawiły się jeszcze inne plotki. Podobno pomocną dłoń wyciągnął do upadłego eks księcia dubajski szejk!  Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, miał zaoferować Andrzejowi zamieszkanie w luksusowej willi o wartości około 60 milionów złotych, należącej do dubajskiej rodziny królewskiej. Rezydencja mieści się w strzeżonym kompleksie Sea Palace.

Marmury i złoto, basen, sala kinowa, sześć sypialni, siłownia i najlepsi kucharze

Były książę mógłby tam liczyć na luksusy. Marmury i złoto są nawet w toaletach, do tego basen, sala kinowa, sześć sypialni, siłownia i najlepsi kucharze gotujący same frykasy. Skąd tyle dobroci dla upadłego arystokraty? Jak pisze "Daily Mail", Andrzej i władca Dubaju chodzili razem do prywatnej szkoły w Szkocji, a rezydencja jest już eks księciu dobrze znana. Bywał tam już wcześniej z córkami. One nie zostały pozbawione tytułów i nic nie wskazuje na to, by miały uciekać z kraju, za to plotki mówią o możliwej emigracji Fergie, byłej żony Andrzeja, która po wyprowadzce z Royal Lodge nie będzie miała dokąd pójść. Nie jest wykluczone, że para eks małżonków wyprowadzi się razem właśnie do Dubaju.

