Książę Andrzej przestał być księciem, ale zamieszka w innej willi! Fergie ucieknie za granicę?

Książę Andrzej to teraz zwykły Andrzej. Nie jest już księciem, a król za parę dni wyrzuci go z Royal Lodge razem z Fergie

Nowe królewskie rozkazy dotyczące bohatera afery Epsteina, księcia Andrzeja i jego byłej żony Sarah Ferguson są dość radykalne. Książę Andrzej nie jest już księciem - żadnym, nie może mówić o sobie "prince Andrew". Fergie nie jest już księżną. To nie wszystko - według doniesień brytyjskich mediów już w ten czwartek, 6 listopada znienawidzony przez Brytyjczyków duet pasożytów i przyjaciół Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell czy Harveya Weinsteina wyniesie się wreszcie z Royal Lodge. W tej 32-pokojowej rezydencji na terenie Windsoru Andrzej i Fergie mieszkają razem od lat mimo rozwodu przeprowadzonego jeszcze w 1996 roku i od ponad dwudziestu lat nie płacą czynszu. Siedzą tam jeszcze (choć już na walizkach), choć już lata temu Andrzej przestał być pracującym członkiem rodziny królewskiej. „Jego Wysokość wszczął dziś formalny proces mający na celu odebranie tytułu, tytułu i odznaczeń księciu Andrzejowi. Książę Andrzej będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor” - ​​napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Andrzej nie jest już księciem, ale nie trafi na bruk. Trafi do posiadłości w Sandringham, Fergie może uciec za granicę

Skutki? Według anonimowego źródła cytowanego przez "Daily Mail" najbardziej załamana jest Sarah Ferguson. Podobno chodzi po Royal Lodge, załamując ręce i obwiniając się za katastrofę. Według wspomnianego źródła kłopoty Fergie są tym większe, że nie ma zbyt dobrych relacji z córkami, Beatrice i Eugenią, które mają już własne rodziny i teoretycznie mogłyby ją przygarnąć pod swój dach, ale w praktyce się nie na to nie zanosi. Sarah Ferguson może teraz nawet wyjechać za granicę. Eugenia i Beatrice zachowają tytuły i przywileje, choć według brytyjskich mediów to właśnie odebraniem tych tytułów zaszachował upartego wuja książę William. A co z Andrzejem, niegdyś księciem? W jego przypadku sytuacja się komplikuje. Bo Andrzej bynajmniej nie trafi na bruk, tylko... do innej rezydencji, do Sandringham w Norfolk, gdzie odbywa się przecież tradycyjnie Boże Narodzenie, co za czasów królowej Elżbiety II było w rodzinie królewskiej świętą tradycją. Wygnanie upadłego księcia będzie zatem dość luksusowe, a według brytyjskich mediów mieszkańcy Norfolk są wściekli i nie chcą Andrzeja w sąsiedztwie. Tymczasem on może schronić się w jednej z kilku rezydencji na terenie królewskich włości. Kto by nie chciał takiej kary? Oby tylko musiał płacić czynsz, nie tak jak w Royal Lodge.

Stripping a Prince of his title is not justice — it’s PR. Call him Andrew whatever you want now. I’m more interested in hearing: “The investigation is now criminal.” pic.twitter.com/n8qF5YlF91— Amber Speaks Up (@AmberWoods100) November 1, 2025

