Schowają upadłego księcia w nawiedzonym zamczysku! Duchy to codzienność

Tajemnicze światła, szepty i łkania, nagłe powiewy chłodu nie wiadomo skąd, a czasami widmowa postać w szmaragdowej sukni, która spaceruje po korytarzach. To wszystko może już niebawem stać się codziennością księcia Andrzeja! Upadły syn królowej Elżbiety II, choć tytuły i patronaty odebrała mu jeszcze matka, a ostatnio brat i bratanek zmusili go do rezygnacji z tytułu księcia Yorku, nadal mieszka w rezydencji Royal Lodge w Windsorze. Wielu uważa, że po aferze Epsteina książę Andrzej naprawdę nie ma wstydu. W 32-pokojowym domu żyje z byłą żoną Sarah Ferguson jak pączek w maśle, a od 22 lat, jak ujawniła niedawno brytyjska prasa, nie płaci za to nawet czynszu. Nic dziwnego, że niejeden brytyjski podatnik, zwłaszcza wobec będącego ogromnym problemem na Wyspach wzrostu kosztów życia, ma już tego serdecznie dość. Zewsząd płyną wezwania do wyrzucenia Andrzeja i Fergie z Royal Lodge. Gdzie może zesłać brata król Karol III? Prasa ma już parę typów!

Duch hrabianki zakochanej w stajennym nie da spokoju księciu Andrzejowi

Jeśli król zdecyduje się przeznaczyć jedną ze swoich niezliczonych rezydencji na miejsce zesłania brata, to będzie miał niemały wybór. Wśród nich idealne wydają się pewna chata w Transylwanii oraz ponure szkockie zamczysko. Jeśli Andrzej trafi w to drugie miejsce, towarzystwo duchów ma gwarantowane! Zamek Mey znajduje się niedaleko John O'Groats w Caithness. Kupiła go w 1952 roku Królowa Matka i wykorzystywała jako letnią rezydencję. Teraz zamek jest okazjonalnie odwiedzany przez króla. "Daily Record" przypomina, co w podcaście „Eerie Edinburgh” ujawniła zamkowa służba! Podobno po rezydencji krąży duch nieszczęśliwej Lady Fanny Sinclair, córki hrabiego Caithness, która z powodu miłości do stajennego wywołującej gniew ojca rzuciła się niegdyś z okna, a dziś jako zjawa spaceruje po korytarzach w ulubionej szmaragdowej sukni, łkając przejmująco.

„Przez lata mieszkańcy i personel zamku zgłaszali dziwne zdarzenia na piętrze. Drzwi skrzypią, a chwilę później same się zamykają. Światła niespodziewanie migoczą, a w powietrzu unosi się niepokojący chłód, nawet w środku lata, niczym nagły podmuch zimy, który przenika człowieka. Chociaż wielu pozostaje sceptycznych, ci, którzy zetknęli się z dziwnymi zdarzeniami w zamku, są przekonani, że duch Lady Sinclair wciąż tu przebywa, nie chcąc lub nie mogąc opuścić miejsca, które stało się zarówno jej więzieniem, jak i miejscem wiecznego spoczynku” - głosi fragment podcastu.

🤔 Did you know King Charles III usually spends some of the summer at the Castle of May, which originally belonged to the Queen Mother? 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The Castle is located in Caithness, North East Scotland, and was built between 1566 and 1572 by George Sinclair, 4th Earl of Caithness. pic.twitter.com/rX2fVNOBjL— The Crown Chronicles (@crownchronicles) August 7, 2023

✍️ "Things could hardly be worse for the disgraced Royal, so where on earth can he go without scaring the neighbours?" writes Guy Kelly.Find out here ⤵️https://t.co/KhIREOBJ33 pic.twitter.com/W7SCznRlfb— The Telegraph (@Telegraph) October 22, 2025

