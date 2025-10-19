Tajemnicze słowa księcia Andrzeja. Ujawniono udział Williama!

Komentatorka królewskiego życia uważa, że to naciski księcia Williama skłoniły księcia Andrzeja do oddania tytułów
Książę Andrzej wywołał kilka dni temu (17 października) sensację, ogłaszając, że zrzeka się swoich tytułów w związku z oskarżeniami o powiązania z Jeffreyem Epsteinem i wykorzystywanie nieletnich. "W rozmowach z królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odwracają uwagę od pracy Jego Królewskiej Mości i Rodziny Królewskiej. Postanowiłem, jak zawsze, na pierwszym miejscu postawić obowiązki wobec rodziny i kraju. Podtrzymuję moją decyzję sprzed pięciu lat o wycofaniu się z życia publicznego. Za zgodą Jego Królewskiej Mości uważamy, że muszę teraz pójść o krok dalej. W związku z tym nie będę już używać mojego tytułu ani przyznanych mi zaszczytów. Jak już powiedziałem wcześniej, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom przeciwko mnie" - głosi oświadczenie księcia, który "księciem" pozostanie z racji urodzenia, ale nie będzie już tytułował się "Duke od York". Skąd ta nagła decyzja po paru latach od wybuchu afery?
"Myślę, że padły ostre słowa między Karolem a Williamem gdzieś za kulisami"
Komentatorka życia rodziny królewskiej Jennie Bond w rozmowie ze "Sky News" powiedziała, że jej zdaniem w wypowiedzi księcia Andrzeja było coś, co rzuca na sprawę pewne nowe światło. W niektórych momentach oświadczenia użył zaimka „my” zamiast „ja”. Według niej to oznacza wielką presję, jaką na nim wywierano. „To wyraźny sygnał, że na księcia Andrzeja wywierano ogromną presję, aby zachował się godnie i upadł na swój miecz. Gdyby nie upadł na miecz, zostałby na niego mocno wciśnięty" - powiedziała Jennie Bond. „Myślę, że padły ostre słowa między Karolem a Williamem gdzieś za kulisami, wywarto presję na Andrzeja, aby zrobił to, co większość z nas uznałaby za przyzwoite. Uderza mnie również fakt, że mówi: »Nie będę używał swojego tytułu«. Tak naprawdę nie rezygnuje z niego. Musi mieć na myśli tytuł książęcy, który otrzymał od matki w 1986 r., kiedy poślubił Sarah Ferguson, która nie będzie już księżną” - dodała komentatorka, mając na myśli właśnie tytuł "Duke of York", czyli "księcia Yorku".