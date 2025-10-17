Książę Andrzej zrezygnował z tytułów królewskich po rozmowach z królem Karolem III i księciem Williamem.

Decyzja ma na celu ochronę wizerunku rodziny królewskiej, nadszarpniętego przez liczne skandale z udziałem Andrzeja.

Syn królowej Elżbiety II był zamieszany w aferę Jeffreya Epsteina oraz miał podejrzane kontakty z chińskim biznesmenem.

Jakie są długoterminowe konsekwencje tej decyzji dla księcia Andrzeja i przyszłości monarchii brytyjskiej?

Książę Andrzej rezygnuje z tytułów. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

W rozmowach z królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odwracają uwagę od pracy Jego Królewskiej Mości i Rodziny Królewskiej. Postanowiłem, jak zawsze, na pierwszym miejscu postawić obowiązki wobec rodziny i kraju. Podtrzymuję moją decyzję sprzed pięciu lat o wycofaniu się z życia publicznego. Za zgodą Jego Królewskiej Mości uważamy, że muszę teraz pójść o krok dalej. W związku z tym nie będę już używać mojego tytułu ani przyznanych mi zaszczytów. Jak już powiedziałem wcześniej, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom przeciwko mnie - cytuje oświadczenie Pałacu Buckingham "The Guardian".

Brytyjski dziennik wyjaśnia, że Andrzej zachowa księstwo, które można usunąć jedynie ustawą parlamentu, ale nie będzie używać tytułu.

W efekcie tytuł pozostaje zachowany, ale nieaktywny, podobnie jak tytuł honorowy JKW (Jego Królewskiej Wysokość). Zrzeknie się także tytułu rycerskiego jako Kawaler Wielkiego Krzyża Królewskiego Zakonu Wiktoriańskiego (GCVO) - wylicza "The Guardian". - Andrzej został już pozbawiony tytułów wojskowych i przynależności do organizacji charytatywnych.

Książę Andrzej podjął swoją decyzję po ścisłych konsultacjach z bratem, królem Karolem III, a także z księciem Williamem, który jest pierwszy w kolejce do tronu brytyjskiego. Powód tej decyzji? Guardian pisze, że chodzi o problemy osobiste Andrzeja, które w dalszym ciągu rzutują na rodzinę królewską i są źródłem licznych skandali.

Liczne skandale księcia Andrzeja. Seksafera, kontakty ze szpiegiem, orgie

Dość powiedzieć, że był zamieszany w seksaferę, a w zeszłym roku Andrzej miał podejrzane kontakty z chińskim biznesmenem. Londyn był przekonany, że "H6" jest szpiegiem. Ten sam Andrzej był "bohaterem" gigantycznej afery Jeffreya Epsteina, który zapłacił wielkie pieniądze kobiecie oskarżającej go o zmuszanie jej do seksu, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą" amerykańskiego pedofila.

W zeszłym roku wyszły z kolei na jaw kolejne wątki dotyczące udziału księcia Andrzeja w orgiach z nieletnimi - po wybuchu skandalu wokół odtajnionych dokumentów sądowych dotyczących afery pedofilskiej w USA. Tymczasem Andrzej długo nic sobie nie robił z tego, że jest w epicentrum największych afer w Europie i USA i chciał nadal żyć z królewskiego funduszu, w królewskiej rezydencji w Windsorze. Teraz jednak zmienił stanowisko.

Kim jest książę Andrzej?

Książę Andrzej to syn królowej Elżbiety II i księcia Filipa, a brat obecnie panującego króla Karola III. Urodził się w 1960 roku jako trzecie dziecko Elżbiety II i Filipa, a drugi syn (ma jeszcze brata - księcia Edwarda i siostrę, księżniczkę Annę). Andrzej to książę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów, książę Yorku, syn królowej Elżbiety II i jej męża, Filipa. Znajduje się w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Książę Andrzej znany jest ze skandali, które przyprawiały śp. Elżbietę II o ból głowy, a teraz przyprawiają Karola III.

Jego żoną była Sara Ferguson, z którą ma dwoje dzieci: księżniczkę Beatrycze i księżniczkę Eugenię. Małżeństwo nie przetrwało, skończyło się hucznym rozwodem. Co ciekawe, "The Guardian" podaje, że Sara, księżna Yorku, również nie będzie używać swojego tytułu i będzie znana po prostu jako Sara Ferguson. Tytuły ich dwóch córek, księżniczki Beatrice i księżniczki Eugenie, pozostaną niezmienione.