Są sekstaśmy pedofila z gwiazdami i bogaczami?! Padają nazwiska

Sprawa pedofila Jeffreya Epsteina. Jedna z jego ofiar wymieniła nazwiska czterech bardzo znanych polityków i miliardera. Mieli według niej być nagrani podczas orgii

Nowe oskarżenia wysuwane wobec sławnych i bogatych ludzi w związku ze sprawą pedofila Jeffreya Epsteina! Przypomnijmy - sędzia rozpatrująca pozew jednej z jego ofiar, słynnej już Virginii Giuffre ujawniła dokumenty procesowe związane z jej sprawą, w tym nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Teraz media rozpisują się o kolejnych porcjach akt, które zostały udostępnione. Są tam bardzo mocne oskarżenia wysuwane w listach przez niejaką Sarah Ransome. Kobieta ta napisała, że jako nastolatka była gwałcona przez Epsteina trzy razy dziennie, podsumowano ją też innym mężczyznom. Twierdziła też, że Epstein potajemnie nagrywał sekstaśmy podczas orgii. Zgodnie z decyzją sędzi odtajniono nazwiska, które wymieniła Sarah Ransome. Kobieta twierdzi, że jej przyjaciółka uprawiała seks z Billem Clintonem, księciem Andrzejem i sławnym miliarderem, założycielem firmy Virgin Richardem Bransonem, a Jeffrey Epstein wszystko w sekrecie nagrywał. „Kiedy moja przyjaciółka odbywała stosunki seksualne z Clintonem, księciem Andrzejem i Richardem Bransonem, Jeffrey kręcił sekstaśmy za każdym razem. Osobiście mogę potwierdzić, że na własne oczy widziałam dowody tych aktów seksualnych, które wyraźnie wskazują, że odbyli oni stosunek seksualny z moja przyjaciółką. Chętnie złożę przysięgę i zeznam to w sądzie" - pisała Sarah Ransome.

"Udało jej się zdobyć materiał z nakręconych sekstaśm, na którym wyraźnie widać twarze Clintona, księcia Andrzeja i Bransona odbywających z nią stosunek seksualny"

"Dzięki Bogu udało jej się [wspomnianej przyjaciółce] zdobyć materiał z nakręconych sekstaśm, na którym wyraźnie widać twarze Clintona, księcia Andrzeja i Bransona odbywających z nią stosunek seksualny. Frustrujące jest to, że Epsteina nie widać na żadnym filmie, był taki sprytny! Kiedy moja przyjaciółka w końcu zdobyła się na odwagę, i w 2008 roku poszła na policję, aby zgłosić to, co się wydarzyło, nic nie zostało zrobione, a policja ją upokorzyła" - głosi dalsza część tekstu. Ta sama osoba pisała we wspomnianym liście znajdującym się wśród odtajnionych akt o „wielu dziewczynach”, z którymi uprawiał seks Donald Trump. Rzecznik Bransona określił twierdzenia o sekstaśmach jako „bezpodstawne”. Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi? Tak, to pewnie wierzchołek góry lodowej Nie, to zapewne rozdmuchana sprawa

Sir Richard Branson hits back at 'baseless and unfounded' claims from Jeffrey Epstein 'victim' he featured in sex tapes made by the pervert: Virgin billionaire said to be filmed during trips to 'paedo island' along with Prince Andrew and Bill Clinton pic.twitter.com/BBnsqGO1LE— News News News (@NewsNew97351204) January 8, 2024

Epstein had ‘sex tapes’ of Prince Andrew and Bill Clinton, witness claimed https://t.co/0FfYObsDBc— Guardian news (@guardiannews) January 8, 2024

QUIZ. Co znaczą te trudne słowa? Wzbudzisz podziw, jeśli uzyskasz choć 8/10! Pytanie 1 z 10 Co to jest laubzega? Ryba słodkowodna Choroba uszu Rodzaj piły Dalej