To się stanie, jeśli Rosja napadnie na Polskę. Nie ma żadnych wątpliwości. "Czerwona linia"

W poniedziałek, 6 maja, analityk Stephen Bryen, zastępca podsekretarza stanu w Pentagonie za prezydentury Ronalda Reagana, przekazał w artykule dla "Asia Times", że Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii Cudzoziemskiej. Ich zadaniem będzie pomoc armii ukraińskiej w odpieraniu ofensywy Rosji w Donbasie. Dodał co prawda, że w zdecydowanej większości nie są to obywatele Francji. "A to oznacza, że rząd w Paryżu zdecydował się na rozwiązanie kompromisowe, ponieważ chciał uniknąć wysyłania na front własnych obywateli" - powiedział. Nie krył jednak, że w jego ocenie ta decyzja jest "niezwykle prowokacyjna" i wiąże się z potencjalnym ryzykiem eskalacji w relacjach Rosji z państwami Zachodu, bo "nie ma możliwości, by żołnierze Legii Cudzoziemskiej udający się na Ukrainę mogli wjechać tam z innego kraju niż Polska".

NATO w sposób poufny wyznaczyło czerwone linie

To wszystko potęguje obawy o nasze bezpieczeństwo. Tymczasem włoski dziennik "La Repubblica", powołując się na solidne źródła, przekazał - również w poniedziałek - że po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie NATO w sposób bardzo poufny i bez oficjalnych komunikatów wyznaczyło niedawno co najmniej dwie czerwone linie, po których mogłoby dojść do bezpośredniej interwencji w konflikt Rosji z Ukrainą.

Polska jest zagrożona?

Mogłoby się to stać w przypadku włączenia się Białorusi w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, a także gdyby Rosja zaatakowała jeden z krajów bałtyckich, Polskę albo Mołdawię. Dziennik doprecyzowuje, że na razie nie istnieją plany operacyjne, które przewidywałyby wysłanie wojsk, ale rozważane są możliwe plany kryzysowe.

France secretly sent its military to Ukraine - ex-Pentagon official, Stephen Bryen in an article for Asian TimeHe claims that units of the 3rd French Infantry Regiment, which is one of the main units of the Foreign Legion, have been sent to Slovyansk to support the 54th brigade… pic.twitter.com/g67qZBpSyV— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2024