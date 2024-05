PKP Intercity zaskoczyło pasażerów. W wagonie gastronomicznym zaszły zmiany

Podróże pociągami cieszą się popularnością wśród turystów. To tani środek transportu, który zawiezie nas w niemalże każde miejsce w kraju. Dodatkowo podróż tego typu jest bardzo wygodna. W większości nowych pociągów na dłuższych trasach można skorzystać nawet z wagonów gastronomicznych, co jest dużym ułatwieniem. Możliwość spożycia ciepłego posiłku podczas podróży ucieszy niejednego pasażera. Niestety - jak się okazuje - obiady czy śniadania w takim miejscu nie należą do najtańszych. Szczególnie teraz, gdy ceny poszybowały w górę. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Wagon gastronomiczny Wars podniósł ceny posiłków. Pasażerowie nie będą zadowoleni

Jeśli nie jesteś zwolennikiem samodzielnego szykowania jedzenia na czas podróży, wagon gastronomiczny w pociągu służy pomocą. Przygotuj się jednak na spory wydatek, bowiem całkiem niedawno ceny wzrosły. Co zdrożało?

Pasażerowie zapłacą więcej między innymi za kotleta schabowego. Teraz jego koszt to 43 zł, czyli o złotówkę więcej. Podwyżki nie ominęły także panierowanego camemberta, który jest popularną pozycją w menu. Aktualnie za takie danie zapłacimy 28 zł, a wcześniej był to koszt 26 zł. Ciepłe napoje także poszły w górę, podobnie jak znane trunki wyskokowe. Nie są to bardzo drastyczne zmiany, lecz oczywiście dla naszych portfeli we współczesnym świecie liczy się wręcz każdy grosz.

