Rodzinna tragedia w Pruszkowie. Nie żyje mężczyzna wyniesiony z płonącego domu

Tragiczny pożar w Pruszkowie - akcja ratunkowa w domu jednorodzinnym.

Z objętego płomieniami budynku musiały ewakuować się cztery osoby.

Mimo szybkiej interwencji służb, 79-letni mężczyzna zmarł. Dowiedz się więcej.

Pożar domu jednorodzinnego w Pruszkowie

Już pierwsze informacje, które dotarły do służb, wskazywały na poważne zagrożenie. Ogień strawił jedno z pomieszczeń w domu jednorodzinnym przy ulicy Brzozowej, ale biorąc pod uwagę obecność poddasza, ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia się płomieni było ogromne. W chwili wybuchu pożaru w budynku przebywały cztery osoby. Trzy z nich zdołały samodzielnie opuścić zagrożony obszar, ale jedna z nich, w podeszłym wieku, straciła przytomność. Jej bliscy, w heroicznym wysiłku, wynieśli ją na zewnątrz jeszcze zanim strażacy dotarli na miejsce, przekazał Miejski Reporter.

Tragiczny finał. Policja potwierdza śmierć 79-latka

Pożar został szybko opanowany. Równolegle do strażaków na miejscu pracowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, a teren został zabezpieczony przez patrol policji. Ratownicy zaciekle walczyli o życie nieprzytomnej osoby, a także udzielali pomocy drugiej, która doznała obrażeń i była opatrywana na miejscu. Pozostałe osoby zostały objęte obserwacją, aby wykluczyć zatrucie dymem i ocenić ich stan zdrowia.

Niestety, pomimo błyskawicznej interwencji i heroicznych wysiłków, nie udało się uratować życia poszkodowanego. - Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń domu jednorodzinnego. Pomimo intensywnych działań ratowniczych, jedna osoba zmarła. To 79-letni mężczyzna. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora – przekazała "SE" podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Dalsze śledztwo ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn wybuchu pożaru oraz wszelkich okoliczności, które doprowadziły do tej tragicznej śmierci.